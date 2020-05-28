"Завтра в бой": Александр Алиев провел дуэль взглядов с будущим соперником-моделью

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев готовится к дебюту на боксерском ринге. 29 мая экс-футболист проведет бой в рамках шоу "Битва", где его соперником станет актер и модель Никита Вакулюк. Накануне поединка бойцы прошли процедуру взвешивание и провели дуэль взглядов.

"Завтра в бой, на весах 80 кг", – поделился ожиданиями Алиев на своей странице в Instagram.

Отметим, что бой пройдет по правилам бокса и будет состоять из трех раундов по две минуты. На взвешивании Алиев позировал с поясом с эмблемой UFC и сфотографировался с футбольным агентом Николаем Панковым, занимающимся делами Артема Милевского.

INSTAGRAM

Реклама

Напомним, что 35-летний бывший футболист играл за "Динамо" и сборную Украины. Также игрок выступал за российские клубы "Локомотив" и "Анжи", "Металлург" из Запорожья, "Днепр", "Борисфен", "Рух". После карьеры футболиста Алиев прошел тренерские курсы и возглавлял клуб "Хмельницкий".

Ранее Алиев рассказал о том, какую сумасшедшую сумму спустил в казино. "За один раз проиграл 100 тысяч долларов. Мы как раз что-то выиграли, были чемпионами. Я заработал хорошие деньги. Расстроился, конечно. Потом не спал четверо суток", – признался бывший полузащитник "Динамо".

Смотрите сюжет о скандальной жизни Александра Алиева:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама