Милевский напал на пиццу, Воронин пошел по стопам Роналду, а каратиста подвесили к потолку: яркие соцсети звезд спорта

Андрей Воронин пошел по стопам Криштиану Роналду, Артем Милевский напал на пиццу, а лучшего каратиста Евроигр Станислава Горуну подвергли "пыткам". Мы традиционно собрали самое интересное из Instagram-жизни звезд украинского спорта за минувшие сутки.

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Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин, как и Роналду, представший накануне в новом образе, решил сменить имидж. Воспользовавшись ослаблением карантина в Дюссельдорфе, где бывший футболист проживает со своей семьей, Андрей наведался в парикмахерскую к мастеру итальянского происхождения. Во время стрижки Воронин был в маске, а то, что получилось на выходе, спортсмен прокомментировал фразой: "Это уже перебор, мне так кажется".

Андрей Воронин, стрижка Видео: Instagram

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Между тем другой бывший футболист сборной Украины, Евгений Левченко, проживающий в Нидерландах, решил немного отрастить усы, а также "добавил" усы своему сыну. "Яблоко от яблони недалеко падает", – подчеркивают сходство отца и сына подписчики Левченко.

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Вингер "Шахтера" Евгений Коноплянка размашистым шагом движется к возобновлению Премьер-лиги.

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"Теперь я могу сполна наслаждаться тренировкой на стадионе" – это уже не нарадуется после завершения изоляции вице-чемпионка мира в прыжках в длину Марина Бех-Романчук.

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Бронзовая призерка Олимпийских игр-2016 по художественной гимнастике Анна Ризатдинова показала фото своей мамы, когда самой Ани, как она написала, "даже в проекте не было". На фотографии мама Ризатдиновой обучает гимнастическим премудростям другую спортсменку – Дарью Лапенко.

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Артем Милевский восстанавливает силы после изнурительного финала Кубка Беларуси, в котором его брестское "Динамо" на 121-й минуте пропустило фатальный мяч от БАТЭ. А что может быть лучшим восстановителем, чем пицца? Вот Миля и напал на нее!

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Чемпиона Европейских игр по карате Станислава Горуну, связав по рукам и ногам, подвесили к потолку. Еще и закрыли маской глаза. Отвечая на вопрос о своих ощущениях во время этих тренировочных "пыток", Стас сказал: "Бомба!" "Спишь?" – поинтересовались у него. "Воздух – слишком мягкая подушка для сна", – отшутился каратист. "Растягиваешься?" – продолжили диалог с ним подписчики. "Разрываюсь", – откровенно признался спортсмен.

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А коллега Горуны по цеху каратистка Анжелика Терлюга на берегу Черного моря пустила эффектные волны – при помощи тросов.

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Смотрите видео домашних тренировок звезд спорта

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