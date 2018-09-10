Белорусский боец UFC со скандалом покинул прямой эфир российского ТВ

Белорусский боец UFC Андрей Орловский в эфире телеканала "Матч ТВ" самовольно покинул студию в прямом эфире. 15 сентября 39-летний Орловский проведет поединок против 37-летнего россиянина Шамиля Абдурахимова на турнире UFC в Москве. Ведущие начали рассуждать, почему белоруса не увольняют из бойцовской лиги из-за высокого возраста, в этот момент на экране появляются кадры наиболее разгромных поражений спортсмена.

"Скажите пожалуйста, вы это сейчас в прямом эфире показываете?" – спросил Орловский.

Получив утвердительный ответ, спортсмен встал и заявил, что ему не о чем говорить с ведущими.

"Давайте закончим интервью. Такое впечатление, что вы просто качаете (продвигаете, пиарите. – Ред.) российских бойцов, и в какой-то момент это… Вы – россияне. Качаете российских бойцов – продолжайте качать. До свидания", – заявил Орловский.

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