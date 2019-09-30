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Беринчик показал свой убитый мерс на латвийских номерах

30 сентября, 12:38

Денис продемонстрировал результаты ужасной аварии

Денис Беринчик

Денис Беринчик / Фото: Instagram

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Обладатель пояса WBO International в легком весе Денис Беринчик на днях попал в серьезную аварию, возвращаясь с тренировочного лагеря в Буковеле. Ранее Беринчик рассказал, что спасло ему жизнь в ДТП под Житомиром.

Беринчик поделился видео у себя в Instagram, в котором показал состояние автомобиля после ДТП.

INSTAGRAM

Мерседес, который попал в аварию был полностью разбит.

Внимание, присутствует ненормативная лексика

Денис Беринчик. ДТП Видео: Instagram

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Кстати, утром в пятницу в историях Дениса Беринчика в Instagram появилось видео, как он выезжает из Буковеля. Боксер, сидя за рулем, сообщает своим подписчикам: "Вот и закончился наш буковельский сбор. Тут красиво, хорошо. Воздух! Эритроциты в норме. Гемоглобин повысили. Едем в столицу нашу, Киев. Всех обнял и поцеловал!" В это время в салоне машины звучала песня Ваграма Вазяна "Убегая от судьбы".

Беринчик за рулем машины Видео: Instagram

Как мы писали ранее, другой украинский боксер, Усик, показал, как танцует за рулем своей дорогой машины. Александр "вкатывается" в супертяжелый дивизион под аккомпанемент группы "Miyagi и Эндшпиль".

Усик танцует за рулем машины

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