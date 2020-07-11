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Беринчик сходил на рыбалку, пока его менеджер договаривался о бое за звание претендента на пояс Лома

11 июля, 09:38

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский боксер собирается встретиться с соперником из Ганы и замахнуться на титул Василия

Еще один украинский боксер в ближайшее время сможет претендовать на звание чемпиона мира. Представитель Луганской области экстравагантный Денис Беринчик, выступающий сейчас в легком весе (до 61,2 кг), готовится стать претендентом на титул WBO, которым владеет его соотечественник и друг Василий Ломаченко – Беринчик поборется за пояс Ломаченко.

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Сейчас менеджеры Дениса из K2 Promotions начали переговоры c командой ганца Эммануэля Тагоэ, сообщает авторитетный ресурс BoxingScene. Боец из Ганы выиграл 31 бой и уступил лишь в одном – в самом первом. Примечательно, что все поединки, кроме одного в 2013 году, он провел в Африке. Промоутер ганца Питер Кан рассказал, что общается с представителем украинца – Александром Красюком.

Тем временем Беринчик не скучает и сходил вчера на рыбалку в Киеве. Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года показал видео на своей странице в Instagram.

Денис Беринчик сходил на рыбалку Видео: Instagram

Беринчик начал карьеру в профессионалах в августе 2015 года и за пять лет выиграл 13 боев, из них семь – досрочно.

Недавно Беринчик поздравил украинцев с Днем вышиванки.

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Смотрите, как Ломаченко получил награду лучшему боксеру года по версии WBO

Василий Ломаченко получает награду от WBO Видео: Instagram

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