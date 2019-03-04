"Без титулов Усик мне не интересен": Гассиев назвал условие для реванша
Российский боксер рассказал, как его откинуло назад поражение от украинца и возможен ли их новый поединок
Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев припомнил поражение в финале WBSS от абсолютного чемпиона мира в этом же дивизионе Александра Усика и рассказал о возможном реванше с украинцем.
"Стиль Усика мне не нравится, потому что я сам так не смог бы боксировать, – заявил Гассиев. – На момент финала WBSS он просто оказался лучшим боксером. Если у меня получится провести с ним реванш, это хорошо. Но если у него титулов не будет, то мне неинтересно будет с ним боксировать".
"То поражение, естественно, было неприятным. Бокс - это не борьба. Это такое поражение, которое тебя откидывает назад. И сможешь ли ты опять дойти до этого уровня или не сможешь, это знает только Бог. Я трезво осознал эту ситуацию - принял, что я проиграл. Но ни в коем случае у меня руки не опустились, не пропало желание", - сказал Гассиев.
Как сообщалось ранее, Поветкин избегает встречи с Усиком, соперником украинца может стать камерунец.
В то же время, экс-тренер Владимира Кличко Али Башил оценил шансы Усика отомстить за Владимира в возможном бою с Энтони Джошуа.
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