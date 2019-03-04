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"Без титулов Усик мне не интересен": Гассиев назвал условие для реванша

Сегодня, 19:46

Российский боксер рассказал, как его откинуло назад поражение от украинца и возможен ли их новый поединок

Гассиев проиграл Усику летом 2018-го
Гассиев проиграл Усику летом 2018-го. Фото: Getty Images
"Без титулов Усик мне не интересен": Гассиев назвал условие для реванша //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d63/045/5c7d6304556b3.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d63/045/5c7d6304556b3.png Бокс Российский боксер рассказал, как его откинуло назад поражение от украинца и возможен ли их новый поединок

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев припомнил поражение в финале WBSS от абсолютного чемпиона мира в этом же дивизионе Александра Усика и рассказал о возможном реванше с украинцем.

"Стиль Усика мне не нравится, потому что я сам так не смог бы боксировать, – заявил Гассиев. – На момент финала WBSS он просто оказался лучшим боксером. Если у меня получится провести с ним реванш, это хорошо. Но если у него титулов не будет, то мне неинтересно будет с ним боксировать".

"То поражение, естественно, было неприятным. Бокс - это не борьба. Это такое поражение, которое тебя откидывает назад. И сможешь ли ты опять дойти до этого уровня или не сможешь, это знает только Бог. Я трезво осознал эту ситуацию - принял, что я проиграл. Но ни в коем случае у меня руки не опустились, не пропало желание", - сказал Гассиев.

Как сообщалось ранее, Поветкин избегает встречи с Усиком, соперником украинца может стать камерунец.

В то же время, экс-тренер Владимира Кличко Али Башил оценил шансы Усика отомстить за Владимира в возможном бою с Энтони Джошуа.

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Тег бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев

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Сегодня|Спорт

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