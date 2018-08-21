Боец ММА стал виновником смерти двоих женщин

Дезмонд Грин спровоцировал ДТП, в результате которого погибли люди

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дезмонд Грин спровоцировал ДТП, в результате которого погибли люди. Об этом сообщает британский The Sun.

28-летний Грин, будучи за рулем внедорожника, резко выехал на полосу, где проезжал трейлер. Машина бойца спровоцировала цепную реакцию, в которой произошло несколько столкновений. Основной удар пришелся на легковой автомобиль. Водитель автомобиля попал в реанимацию, пассажиры не выжили. 75-летняя Эмма Эрнандес и 67-летняя Емелина Морфа скончались от полученных повреждений.

Правоохранительные органы пока не установили причину, по которой боец не справился с управлением своего автомобиля. Грин заявлен как один из участников турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве, который пройдет 15 сентября. Соперником американца должен стать российский боец Майрбек Тайсумов. Поединок между двумя спортсменами не отменили.

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