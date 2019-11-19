Боец ММА, выходившая в хиджабе, скончалась на турнире в Великобритании

Саида Саи Алетаха умерла на следующий день после боя

Саида Саи Алетаха / Фото: Facebook

В Великобритании скончалась Саида Саи Алетаха, 26-летняя девушка-боец по смешанным единоборствам.

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Инцидент произошел 16 ноября. Спортсменке стало плохо после поражения на любительском турнире в Саутгемптоне. Как оказалось, Саида получила травму головы. Ее экстренно госпитализировали, однако утром 17 ноября она скончалась.

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Организаторы шоу принесли соболезнования родным спортсменки и отметили, что на турнире работала бригада врачей, которая сделала все возможное, чтобы помочь девушке. Полиция графства Гэмпшир начала расследование трагедии.

Саида Саи Алетаха – британка иранского происхождения. Она надевала хиджаб и на тренировки, и на поединки. Девушка училась университете Лафборо, изучала дизайн.

Также мы писали, что российского бойца отправили в нокаут за 29 секунд. Для российского бойца Мовлида Хайбулаева это поражение стало первым в карьере. В четвертьфинале Гран-при Профессиональной бойцовской лиги (PFL) он уступил американцу Даниэлю Пинеде нокаутом менее чем через минуту после начала боя.

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