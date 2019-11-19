Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,14
26,7

Боец ММА, выходившая в хиджабе, скончалась на турнире в Великобритании

19 ноября, 12:32

Саида Саи Алетаха умерла на следующий день после боя

Саида Саи Алетаха

Саида Саи Алетаха / Фото: Facebook

В Великобритании скончалась Саида Саи Алетаха, 26-летняя девушка-боец по смешанным единоборствам.

Читайте также: "иранский Халк" едет драться в Америку и хочет сокрушить мир ММА

Инцидент произошел 16 ноября. Спортсменке стало плохо после поражения на любительском турнире в Саутгемптоне. Как оказалось, Саида получила травму головы. Ее экстренно госпитализировали, однако утром 17 ноября она скончалась.

Реклама

Организаторы шоу принесли соболезнования родным спортсменки и отметили, что на турнире работала бригада врачей, которая сделала все возможное, чтобы помочь девушке. Полиция графства Гэмпшир начала расследование трагедии.

В тренде
Обыкновенная фантастика от Шевы! Видео голов и лучших моментов матча Сербия – Украина
Сербия vs Украина

Саида Саи Алетаха – британка иранского происхождения. Она надевала хиджаб и на тренировки, и на поединки. Девушка училась университете Лафборо, изучала дизайн.

Также мы писали, что российского бойца отправили в нокаут за 29 секунд. Для российского бойца Мовлида Хайбулаева это поражение стало первым в карьере. В четвертьфинале Гран-при Профессиональной бойцовской лиги (PFL) он уступил американцу Даниэлю Пинеде нокаутом менее чем через минуту после начала боя.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

MMA UFC смешанные единоборства

Источник: Daily Star / Sport

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пуля против 11 ударов в секунду: жуткое убийство армянского боксера в Москве
Пуля против 11 ударов в секунду: жуткое убийство армянского боксера в МосквеБокс
Российский
Российский "Отец MMA" избит в Израиле: видео нокаута в бою Харитонов – ВасселлБокс
Побитый Кличко болгарин уложил уголовника и хочет убрать Усика с пути за чемпионский бой
Побитый Кличко болгарин уложил уголовника и хочет убрать Усика с пути за чемпионский бойБокс
Тот, что лучше Усика: ужасные травмы японского Монстра после выигрыша боксерской суперсерии
Тот, что лучше Усика: ужасные травмы японского Монстра после выигрыша боксерской суперсерииБокс
Стал известен гонорар Ломаченко за последний бой
Стал известен гонорар Ломаченко за последний бойБокс
Мегареванш Джошуа – Руис: назван мышечный козырь британского крушителя Кличко
Мегареванш Джошуа – Руис: назван мышечный козырь британского крушителя КличкоБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...