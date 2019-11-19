"Иранский Халк" едет драться в Америку и хочет сокрушить мир ММА

Саджад Гариби / Фото: Instagram

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Тяжелоатлет Саджад Гариби, известный как "Иранский Халк", дебютирует в кулачных боях под эгидой Bare Knuckle FC в следующем году.

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"Этот парень дебютирует в Bare Knuckle Fighting Championship в начале 2020 года. Мы собираемся организовать шоу под названием "США против Ирана: Третья Мировая война". Он буквально является нашим самым большим подписанием. И мы ожидаем от "Иранского Халка" не менее больших свершений", – сообщил президент BKFC Дэвид Фельдман.

27-летний житель иранского города Ахваз, Саджад Гариби, получил известность благодаря соцсети Instagram, где регулярно демонстрирует четырем сотням тысяч подписчиков свое гигантское телосложение.

В настоящий момент вес Гариби составляет порядка 180 кг при росте 188 см. Сам спортсмен уже неоднократно говорил, что хотел бы выступить в ММА.

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Отметим, что в промоушене Bare Knuckle FC бои проводятся в перчатках с открытыми костяшками.

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Ронда Роузи Видео: Instagram.com

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