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"Бог мой!": как выглядело с трибун сенсационное избиение Джошуа толстяком Руисом

2 июня, 11:16

Британец, в свое время отправивший на пенсию Владимира Кличко, потерпел первое поражение в своей карьере

Джошуа повержен Руисом
Джошуа повержен Руисом. Фото: AFP

В сети появилось видео с трибун арены в Нью-Йорке, где в ночь на воскресенье была зафиксирована сенсация этого столетия в боксе! Британский супертяж Энтони Джошуа (22-1, 21 КО), в свое время отправивший на пенсию Владимира Кличко, в дебютном же бою на американском ринге сенсационно проиграл все свои титулы американскому мексиканцу Энди Руису-младшему (31-1, 22 КО). Последний стал чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO. А для Джошуа это поражение оказалось первым в карьере.

Избиение Джошуа Руисом глазами болельщиков на трибунах. Фаны не верят своим глазам, выкрикивая: "Бог мой!".

Джошуа – Руис. Британец едва не вылетает с ринга

Как мы сообщали, в бою с Руисом Джошуа четыре раза оказывался в нокдауне. Поединок был остановлен в седьмом раунде, когда Джошуа не смог внятно ответить рефери, готов ли продолжать поединок.

Как мы писали, изначально Энтони Джошуа должен был провести дебютный бой в США с Джареллом Миллером, но та встреча сорвалась из-за проваленного американцем допинг-теста. "Я все испортил. Было много вариантов справиться с ситуацией, но я выбрал неправильный, и поплатился за это. Я упустил огромную возможность и мне больно от этого. Я навредил своей семье, друзьям, команде и болельщикам", – заявил тогда Миллер.

Тем временем украинец Василий Ломаченко продолжает готовиться к поединку с другим британцем Люком Кэмпбеллом. Напомним, в своем последнем бою Вася не оставил ни малейших шансов Энтони Кролле.


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Тег бокс, Энтони Джошуа, Энди Руис

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Сегодня|Спорт

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