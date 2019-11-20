"Бокс – очень беспощаден": Мейвезер рассказал о больших боях

Флойд пока не планирует возвращаться на большой ринг

Флойд Мейвезер / Фото: Instagram

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Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер сказал, что не планирует возвращаться в профессиональный бокс.

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"Мне говорят вернуться в бокс, но здоровье прежде всего. Бокс – очень и очень беспощаден. За последние годы несколько боксеров погибло на ринге. Нужно знать, когда вовремя уходить", – отметил боксер.

Флойд Мейвезер и его пачки с деньгами / Фото: Instagram

"У меня была великая карьера, но я до сих пор путешествую и провожу выставочные бои. Могу зарабатывать при этом 10-30 миллионов долларов за поединок. Думаю, что даже так я могу заработать больше, чем большая часть профессиональных боксеров", – сказал Мэйвезер.

Также мы сообщали недавно, что Мейвезер вновь рвется на ринг, чтобы провести бой-реванш с Пакьяо. Напомним, первый и последний на данный момент поединок между Мейвезером и Пакьяо прошел в мае 2015-го. Победу единогласным решением судей одержал Флойд. Позднее Мэнни сетовал, что дрался с травмой плеча.

Алина Шатерникова – о возвращении Флойда Мейвезера:

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