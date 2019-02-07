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Боксер, победивший Узелкова, станет соперником Александра Гвоздика

Сегодня, 12:00

Украинский чемпион встретится с французом Дуду Нгумбу 30 марта

Александр Гвоздик стал чемпионом в декабре прошлого года
Александр Гвоздик стал чемпионом в декабре прошлого года. Фото: Instagram
Боксер, победивший Узелкова, станет соперником Александра Гвоздика //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c01/b11/5c5c01b119154.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c01/b11/5c5c01b119154.jpg Бокс Украинский чемпион встретится с французом Дуду Нгумбу 30 марта

Появилась информация о следующем сопернике чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика. Украинец будет проводить защиту титула 30 марта в Филадельфии. Его соперником, вероятней всего, станет француз Дуду Нгумбу, сообщает boxing-mma.com.

Обязательным претендентом на пояс WBC в полутяжелом весе является Маркус Браун, который в этом месяце победил Баду Джека. Однако WBC выдал Александру право на одну добровольную защиту.

Нгумбу 37 лет. На профессиональном ринге провел 46 боев — 38 побед (14 нокаутом) и 8 поражений.

Интересно, что дважды Дуду дрался в Украине. В марте 2013 года он победил Вячеслава Узелкова, а осенью 2015-го уступил Умару Саламову. В рейтинге занимает 24-е место.

31-летний Гвоздик пока не проигрывал на профи-ринге – 16 побед (13 нокаутом). Титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC он завоевал 1 декабря. В 11-м раунде Гвоздик сумел нокаутировать соперника, таким образом, отобрав у него титул чемпиона мира по версии WBC. После поединка Стивенсон попал в больницу и долгое время был в коме. К счастью, сейчас боксер пошел на поправку. 

Ранее мы давали признания судьи поединка, который из-за переживаний похудел на десять килограмм и не может спать.

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Тег бокс, боксер, WBC, Александр Гвоздик

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Сегодня|Спорт

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