Боксер, победивший Узелкова, станет соперником Александра Гвоздика
Украинский чемпион встретится с французом Дуду Нгумбу 30 марта
Появилась информация о следующем сопернике чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика. Украинец будет проводить защиту титула 30 марта в Филадельфии. Его соперником, вероятней всего, станет француз Дуду Нгумбу, сообщает boxing-mma.com.
Обязательным претендентом на пояс WBC в полутяжелом весе является Маркус Браун, который в этом месяце победил Баду Джека. Однако WBC выдал Александру право на одну добровольную защиту.
Нгумбу 37 лет. На профессиональном ринге провел 46 боев — 38 побед (14 нокаутом) и 8 поражений.
Интересно, что дважды Дуду дрался в Украине. В марте 2013 года он победил Вячеслава Узелкова, а осенью 2015-го уступил Умару Саламову. В рейтинге занимает 24-е место.
31-летний Гвоздик пока не проигрывал на профи-ринге – 16 побед (13 нокаутом). Титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC он завоевал 1 декабря. В 11-м раунде Гвоздик сумел нокаутировать соперника, таким образом, отобрав у него титул чемпиона мира по версии WBC. После поединка Стивенсон попал в больницу и долгое время был в коме. К счастью, сейчас боксер пошел на поправку.
Ранее мы давали признания судьи поединка, который из-за переживаний похудел на десять килограмм и не может спать.
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