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Боксер Усик решил отказаться от общения в социальных сетях

28 июля, 11:43

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский спортсмен решил меньше говорить и больше заниматься своими делами

Пока значимые бои в боксе не проводятся из-за пандемии коронавируса, у спортсменов есть больше времени на себя. Так боксер-профессионал Александр Усик основал свою промоутерскую компанию, но при этом готовится к поединку с британцем Дереком Чисорой. Известно, что Усик готов драться с Чисорой без зрителей.

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Также вчера вечером на YouTube-канале Александра появилось его довольно большое интервью. В частности украинский спортсмен поделился своими мыслями о Боге и общении в соцсетях:

"Я православный христианин. Все жизнь мне говорили, что я что-то неправильно делаю. Мол, тебе не надо заниматься боксом или в XXI веке ты веришь в Бога. Я отвечаю: "Да, я верю в Бога, потому что я знаю, что он есть, он мне помогает каждый день, я с ним разговариваю".

Но за последние полгода, анализируя то, что на самом деле происходит, я еще больше задумался о том, что буду молчать. Я буду просто делать и молчать. Когда мне будет нужно – я скажу. Я о каких-то моментах просто молчу. Я вышел из соцсетей, новостей. Я считаю, что это лишнее, оно много времени забирает".

Именно эти слова 33-летнего уроженца Крыма можно услышать на 20-й минуте ролика.

На прошлой неделе Усик показал, как тренирует защиту и реакцию.

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Смотрите, как Александр тренировал юных боксеров:

Усик тренирует мальчиков Видео: Instagram

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интервью бокс соцсети отказ Александр Усик

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