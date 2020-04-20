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Боксер Усик собрался сниматься в кино и думает о походе в политику

20 апреля, 09:31

Андрей Фоменко

Украинский чемпион мира не ограничивается мыслями только о спорте

Боксер-профессионал Александр Усик не ограничивается в своих интересах только рингом. Украинский спортсмен думает также и о своем будущем и уже имеет определенные планы. На днях боксер Усик поздравил с Пасхой и признал свою ошибку: "Давайте поставим свечку и помолимся дома".

33-летний уроженец Крыма не имеет и тени сомнения, что будет сниматься в кино, причем в США:

"Я буду сниматься в Голливуде. В кино. Уже имеются наметки. У меня есть пара друзей из Америки из кино, с которыми мы встречались в Лос-Анджелесе, общались. Какие-то вот такие вещи мы обсуждали. Пока не представляю, кого буду играть. Нужно, опять же, сначала поучиться. Просто так сказать, что я сыграю и у меня получится, – это слишком самоуверенно. Но я уверенный в себе парень и готов учиться".

Как-то Усик уже играл эпизодическую роль в украинском сериале "Правило боя". Также Александр не исключает и своего появления в политике:

"Для начала мне нужна большая, хорошая, верная команда. И я должен разбираться в том, что буду сделать. Просто прийти нажимать кнопку и кого-то поддерживать – нет. Я не могу делать то, что мне будут говорить. Я так делать не хочу. Для того, чтобы идти туда, нужно очень сильно быть подкованным в том, что ты делаешь, а не просто красиво выучить и сказать. Нужно быть профессионалом того, что ты делаешь".

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Читайте также, как Усик призвал прихожан сидеть дома, но сам ходит в церковь.

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Усик и монеты, фокус, бокс Видео: Instagram

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кино Голливуд бокс Александр Усик

Источник: Гордон

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