Нашел лазейку: Усик призвал прихожан сидеть дома, но сам продолжает ходить в церковь

Украинский супертяжеловес Александр Усик признался, что продолжает ходить в церковь даже в условиях карантина, связанного с пандемией коронавируса. И это притом, что ранее Усик призвал православных отметить Пасху дома, не посещая храмы.

"Хожу ли я сейчас в церковь? Хожу. В закрытом режиме, там только те люди, которые служат. Я навязался помогать, для того, чтобы там присутствовать. Людей в церкви практически нет. Я придерживаюсь мер предосторожности, хожу в маске. С людьми практически не встречаюсь", – отметил Александр Усик в интервью программе "В гостях у Гордона"

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Напомним, еще месяц назад, несмотря на коронавирус, Усик призвал людей и дальше ходить в храмы и причащаться. Но накануне Александр назвал те свои слова ошибкой, заявив: "О чем я хочу попросить весь здравый православный народ, который уже соскучился за службой, за причастием. Друзья, давайте соберемся сегодня, поставим свечку и помолимся дома, с семьей".

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/ Фото: Instagram

Ранее мы писали, что Усик и Ломаченко оскандалились на Пасху, снявшись в ролике с россиянином, угрожающим безопасности Украины. Боксеры поздравили православных с праздником в компании актера, которому запрещен въезд в нашу страну.

Смотрите необычную тренировку Усика

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Усик и монеты, фокус, бокс Видео: Instagram

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