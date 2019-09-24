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Боксер, выступавший под чужим именем, скончался во время поединка

24 сентября, 18:15

Погибший провел пять поединков под именем своего двоюродного брата

/ Фото: AFP

Болгарский боксер Борис Станчев погиб на ринге в поединке с албанцем Ардитом Мурджем. По информации Boec.bg, Станчев с 2018 года выступает по поддельным документам, выдавая себя за своего двоюродного брата Исуса Величкова.

Также сообщается, что Станчев скончался не от полученных в бою повреждений, а из-за несвязанных с боксом причин. Прибывшие на место медики не сумели спасти молодого человека. У него случился сердечный приступ.

Величков провел на ринге 5 поединков и все завершились поражением (два в Болгарии и три в Италии). Во всех встречах под именем боксера выступал Станчев.

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Напомним, что в конце июля 28-летний Дадашев ушел из жизни в США в результате травм,полученных в бою против пуэрториканца Сабриэля Матиаса. После поединка россиянин перенес трепанацию черепа и был введен в медикаментозную кому. Высказывались прогнозы, что Дадашев еще сможет вернуться к нормальной жизни, однако они не оправдались. На профессиональном ринге он провел 14 боев, поражение от Матиаса было первым в его карьере.

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А затем стало известно, что в России по неизвестной причине скончался еще один боксер. Артем Игнатьев становился серебяным призером чемпионате мира среди юниоров в весовой категории до 51.

Ранее в аварии погиб чемпион Украины по кикбоксингу Александр Власенко

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Источник: Sportbox

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