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Боксера, укусившего соперника, дисквалифицировали на шесть месяцев

Сегодня, 14:27

Британец Кэш Али заплатит штраф в размере 13 тысяч долларов

Кэш Али признал свою вину
Кэш Али признал свою вину. Фото: Instagram

Британский боксер Кэш Али был дисквалифицирован на шесть месяцев за укус соперница. Инцидент произошел в марте 2019 года, Али укусил в живот Дэвида Прайса во время пятого раунда поединка. Также спортсмен заплатит штраф, составляющий 13 тысяч долларов, эти средства будут направлены на благотворительность.

Ранее Али принес извинения сопернику и болельщикам. Боксер заявил, что слишком перенервничал во время боя, из-за чего перестал себя контролировать. Также Али пообещал, что произошедшее станет для него уроком.

Кроме того, Али встретился после боя с Прайсом и поговорил с ним лично. Прайс выразил сожаление, что поединок завершился подобным инцидентом. Также Дэвид предположил, что соперник укусил его, чтобы быстрее завершить бой.

Ранее мы рассказывали, что осталось за кадром "грязного" боя Беринчик – Аракава. Первая защита Интерконтинентального титула WBO легковеса Дениса Беринчика вызвала в Киеве ажиотаж. За его противостоянием с японским Рокки Нихито Аракавой наблюдали чемпионы мира Александр Усик и Александр Гвоздик, легенда бокса Виталий Кличко, звезда греко-римской борьбы Жан Беленюк, британский радиоведущий Сева Новгородцев, музыкант Олег Карамазов и другие.

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Тег бокс, боксер, Дэвид Прайс

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Источник:

Championat.ru

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