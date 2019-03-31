"Я больше не выйду на ринг против такого животного!": боксера укусили прямо во время поединка
Бой супертяжеловесов Дэвид Прайс – Кэш Али был остановлен из-за дисквалификации за неспортивное поведение
В субботу в Ливерпуле состоялся боксерский поединок между британскими супертяжеловесами Кэшом Али и Дэвидом Прайсом. Бой был омрачен дисквалификацией Али за укус соперника в живот. Поединок был остановлен в пятом раунде, после того как арбитр принял решение дисквалифицировать Али за неспортивное поведение. После боя пострадавший боксер заявил, что не собирается участвовать в реванше.
"Я больше не выйду на ринг против такого животного", – отрезал Прайс.
35-летний Прайс одержал 24-ю победу при шести поражениях. Али впервые в карьере потерпел поражение, до этого в его послужном списке было 15 побед.
Wow. #PriceAlipic.twitter.com/pW0vcBV54q— DAZN USA (@DAZN_USA) March 30, 2019
Напомним, что в прошлом году врачи наложили Дэвиду Прайсу более 40 швов после нокаута от россиянина Александра Поветкина.
Тот поединок прошел 31 марта в Кардиффе. Поветкин выиграл бой в пятом раунде и защитил титулы WBO International и WBA Inter-Continental. Видео брутального нокаута в бою Поветкин – Прайс
Ранее мы писали, что в субботу украинский боксер Александр Гвоздик победил Дуду Нгумбу техническим нокаутом в пятом раунде. Француз африканского происхождения отказался от борьбы, сославшись на травму ноги.
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