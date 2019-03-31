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"Я больше не выйду на ринг против такого животного!": боксера укусили прямо во время поединка

Сегодня, 10:25

Бой супертяжеловесов Дэвид Прайс – Кэш Али был остановлен из-за дисквалификации за неспортивное поведение

Дэвид Прайс получил укус в живот
Дэвид Прайс получил укус в живот. Фото: Getty Images
"Я больше не выйду на ринг против такого животного!": боксера укусили прямо во время поединка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/06a/ad8/5ca06aad876e7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/06a/ad8/5ca06aad876e7.jpg Бокс Бой супертяжеловесов Дэвид Прайс - Кэш Али был остановлен из-за дисквалификации за неспортивное поведение

В субботу в Ливерпуле состоялся боксерский поединок между британскими супертяжеловесами Кэшом Али и Дэвидом Прайсом. Бой был омрачен дисквалификацией Али за укус соперника в живот. Поединок был остановлен в пятом раунде, после того как арбитр принял решение дисквалифицировать Али за неспортивное поведение. После боя пострадавший боксер заявил, что не собирается участвовать в реванше.

"Я больше не выйду на ринг против такого животного", – отрезал Прайс.

35-летний Прайс одержал 24-ю победу при шести поражениях. Али впервые в карьере потерпел поражение, до этого в его послужном списке было 15 побед.

Напомним, что в прошлом году врачи наложили Дэвиду Прайсу более 40 швов после нокаута от россиянина Александра Поветкина.

Тот поединок прошел 31 марта в Кардиффе. Поветкин выиграл бой в пятом раунде и защитил титулы WBO International и WBA Inter-Continental. Видео брутального нокаута в бою Поветкин – Прайс

Ранее мы писали, что в субботу украинский боксер Александр Гвоздик победил Дуду Нгумбу техническим нокаутом в пятом раунде. Француз африканского происхождения отказался от борьбы, сославшись на травму ноги.

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Тег укус, боксер, Дэвид Прайс

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Источник:

boxing-mma.com

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