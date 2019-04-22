Усик, Гвоздик и веники: что осталось за кадром "грязного" боя Беринчик – Аракава

"Японцы не сдаются", расшифровка подсказок Александра Усика и намеки для Василия Ломаченко

Фото: Сергей Ревера, Сегодня|Спорт

Первая защита WBO Интерконти легковеса Дениса Беринчика вызвала в Киеве ажиотаж. За его противостоянием с японским Рокки Нихито Аракавой наблюдали чемпионы мира Александр Усик и Александр Гвоздик, легенда бокса Виталий Кличко, звезда греко-римской борьбы Жан Беленюк, британский радиоведущий Сева Новгородцев, музыкант Олег Карамазов и другие.

Фото – С.Ревера, Сегодня|Спорт

На сей раз в ринг боксера буквально вынесли, хлестая банными вениками, затем он якобы взбодрился, попав в чан с водой, и бодренько ринулся к рингу, на ходу снимая войлочную шапку. Но "попариться" ему пришлось...

Фото – С.Ревера, Сегодня|Спорт

Беринчик до этого вечера 7 из 10 своих боев в профи выиграл досрочно, но в поединке с японцем прошел все 12 раундов. Уже во 2-м у украинца появилось рассечение. "Мы ударились с ним головами, я смещался в сторону, и он как раз тоже шел головой", – объяснил Денис.

Фото – С.Ревера, Сегодня|Спорт

После динамичных обменов в стартовых раундах, в дальнейшем в ринге было немало не совсем чистых приемов – бойцы и бодались, и держали друг друга, и толкались. Сидевший в 1-м ряду в элегантной шляпе Усик сначала подсказывал с места, а перед 8-м раундом подошел к углу украинца: "Люди пришли смотреть на твой красивый бокс. Ты его показываешь. Двигайся грамотно: раз-два-три, раз-два-три – и ушел. Не надо тулиться. Мягенько, мягенько потянул на себя в одну сторону. Смотри, что он делает, он ведется на тебя. Когда ты бьешь в голову, он постоянно локоть вверх поднимает".

Фото – С.Ревера, Сегодня|Спорт

"Что еще говорил Саша? Волка ноги кормят, – рассказал после боя Беринчик, который был явно точнее и техничнее и заслуженно выиграл по очкам 120:107, 118:109, 120:107. – Тяжело, никогда еще так не дышал. Всегда 8 раундов боксировал. Соперник давил, держался, бил головой, бил низко. Грязный бокс, но как смог, так отбоксировал. Он все 40 поединков так и провел. Хочу сказать, что мы потихоньку подкрадываемся к статусу официального претендента. Василий Ломаченко, мы потихоньку идем за тобой".

Фото – С.Ревера, Сегодня|Спорт

А вот Дмитрий Митрофанов, уничтоживший испанца Вальехо менее чем за два раунда, выглядел и не помятым и не уставшим. За что его похвалил Виталий Кличко, мол, так и нужно выглядеть после боя – ни единого синяка. "Не чувствовал его ударов, – признал Дмитрий. – Настраивался на плотный, 8-раундовый бой. Но рад, что закончился быстрее. Когда отправил его в 1-й нокдаун, видел его глаза и понимал, что это может стать началом конца для испанца. Теперь можно покушать сладенького".

Фото – С.Ревера, Сегодня|Спорт

"В 2008 году я защищал пояс чемпиона мира в Японии. Японцы никогда не сдаются и идут до конца, даже если боец не такой техничный и обученный, – рассказал нам сидящий в соседнем ряду экс-чемпион Владимир Сидоренко. – И вот Денису попался такой боец, который идет до конца. Хороший бой, для Беринчика это такая проверочка. Денис где-то срывался эмоционально? Ну, он такой боец, который привык в боях ломать соперника, а здесь такая ситуация... Но под конец успокоился, начал технично боксировать, обыгрывать Аракаву и выиграл бой. Грязновато боксировали? В профи-боксе встречаются соперники, которые грязно боксируют, те же мексиканцы. И Денису эта техника пригодится. И скоро у нас будет еще один чемпион мира – Беринчик. Очень техничный боксер Митрофанов. У него хорошее будущее".

Фото – С.Ревера, Сегодня|Спорт

Как сообщалось ранее, Виталий Кличко сделал заявление о перспективах Александра Усика в супертяжелом дивизионе. "Чтобы сохранить скорость, Усик должен весить 105-107 кг, – сказал Кличко-старший.

Также сообщалось, что в сети высмеяли Беринчика, который после боя с японцем замахнулся на Ломаченко. Болельщики советуют Денису брать в подмогу Теофимо Лопеса: "Может, в формате два одного у них и будут шансы".

Напомним, уже 25 мая свой первый бой в супертяжелом весе проведет Александр Усик:



Бокс. Усик – Такам

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