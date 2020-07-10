Боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун: видео редкого случая в боксе

Оба боксера одновременно побывали на канвасе уже в первом раунде

Забавный случай произошел во время первого боксерского вечера бокса в США после ослабления карантина. 21-летний американский боксер Кори Чемпион досрочно победил своего земляка Питера Кортеса, но перед этим оба боксера одновременно побывали в нокдауне. Напомним, боксерское шоу прошло в Лас-Вегасе и было организовано промоутерской компанией Top Rank. В главном поединке вечера несостоявшийся соперник Александра Усика француз Карлос Такам с подбитым глазом победил американца Джерри Фореста.

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Кори Чемпион и Питер Кортес открывали программу вечера своим четырехраундовым поединком, но в итоге бой не продлился и полных трех минут. Для Чемпиона эта победа стала второй при трех поражениях. А на счету 26-летнего Кортеса две победы и два поражения. Видео нокаута размещено на канале Top Rank Boxing в Youtube.

Напомним, Карлос Такам должен был стать дебютным соперником Александра Усика в супертяжелом весе, но бой дважды срывался. Сначала – из-за травмы украинца, а позже – из-за нежелания Такама. Сейчас у гражданина Франции в активе 39 побед при пяти поражениях и одной ничьей. Осенью 2017 года Карлос мог стать чемпионом мира сразу по трем версиям, но проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде британцу Энтони Джошуа.

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде:

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

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