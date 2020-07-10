Пробный камень перед Ломаченко: в США провели шоу бокса с участием несостоявшегося соперника Усика

Минувшей ночью в США прошел первый вечер бокса после отмены жесткого карантина. Провела его в Лас-Вегасе компания Top Rank, которая занимается делами Василия Ломаченко. Кстати, недавно президент UFC назвал промоутера украинца ослом: Дана Уайт считает, что Боб Арум просто повторяет его действия.

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Естественно, что мероприятие состоялось без зрителей. В главном бою встретились опытные супертяжеловесы: 39-летний уроженец Камеруна, который представляет Францию, Карлос Такам бился с 32-летним американцем Джерри Форрестом. Поединок проходил при доминировании Такама, хотя после столкновениями головами он травмировал глаза. Это на него повлияло негативно, и Форрест несколько выровнял баланс очков, но ничего существенного для победы не создал. Поэтому по итогам 10 раундов судьи единогласно отдали предпочтение французу – 96:94, 98:92, 97:93.

Напомним, Карлос Такам должен был стать дебютным соперником Александра Усика в супертяжелом весе, но бой дважды срывался. Сначала – из-за травмы украинца, а позже – из-за нежелания Такама. Сейчас у гражданина Франции в активе 39 побед при пяти поражениях и одной ничьей. Осенью 2017 года Карлос мог стать чемпионом мира сразу по трем версиям, но проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде британцу Энтони Джошуа.

Смотрите, как анонсировали бой Усика и Такама в прошлом году

Бокс. Усик – Такам

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