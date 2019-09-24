Болевые приемы, яркие удары и прием "перуанский галстук": обзор боев MMA в Киеве

Светлана Гоцык вернула чемпионский пояс

В прошлую субботу в киевском Дворце спорта отгремел международный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 15. В рамках ивента состоялось 14 поединков, четыре из которых стали титульными. Забегая наперед – все титульные бои выиграли наши спортсмены.

Сергей Гузев (Украина) — Гжегож Шивы (Польша)

Бой Гузев – Шивы на WWFC15

Главным событием WWFC 15 стала вторая защита Сергеем Гузевым титула чемпиона WWFC в весе до 84 кг. В гексагоне украинцу противостоял поляк Гжегож Шивы. Это было первое выступление сумчанина после невероятного по накалу поединка против бразильца Вагнера Силвы в июне прошлого года. В этот раз ему вновь пришлось пройти сложнейший 5-раундовый марафон. Полагаясь на превосходство в физической силе, претендент при первой возможности стремился связать Сергея в клинче и оттеснить к сетке, изнуряя и пробивая локтями с ближней дистанции. Гузев отметился несколькими тэйкдаунами, но солировать в партере соперник ему не позволил, либо связывая по рукам, либо возвращаясь в стойку. В третьем раунде чемпион основательно приложил поляка, но Шивы удавалось быстро восстановиться. Итогом напряженной, изнуряющей схватки, которую оба бойца завершали практически без сил и с серьезными рассечениями, стало раздельное решение судей в пользу Гузева: 48-47, 48-47 и 47-48.

Светлана Гоцик (Украина) — Магдалена Сормова (Чехия) реванш

Бой Гоцык – Сормова на WWFC 15

Реванш украинской "Птицы Феникс" Светланы Гоцик и чешки Магладены Сормовой для болельщиков стал самым ожидаемым событием турнира, оправдав самые смелые ожидания. До этого соперницы встречались в июне 2018 года на WWFC 11. В том поединке Сормова одержала победу в первом раунде.

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Реванш соперниц также не продлился долго. Магдалена по обыкновению пошла вперед, удерживая украинку на дистанции фронт-киками, и уже вскоре после стартового гонга заняла доминирующую позицию в партере, атакуя Светлану ударами в голову. Гоцик удалось подняться, но в стойке бой не задержался, и украинка вновь оказалась под соперницей. Тем не менее, на этот раз Светлане удалось забрать руку Сормовой, которая не смогла сбросить захват, даже подняв и что есть силы бросив Гоцик спиной на настил. После чего Светлана довела прием до логического завершения – классический рычаг локтя вынуждает Магдалену сдаться, и титул чемпионки WWFC в весе до 52 кг возвращается к "Птице Феникс".

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Кирилл Горобец (Украина) — Ринат Саякбаев (Кыргызстан)

Бой Горобец – Саякбаев на WWFC 15

Один из наиболее самобытных и зрелищных бойцов WWFC украинец Кирилл Горобец покорил новый рубеж, завоевав звание временного чемпиона лиги в весе до 70 кг. Его соперник по бою за вакантный пояс, киргиз Ринат Саякбаев, сразу зашел с козырей, полагаясь на ударную мощь. Однако, Кирилл, зная о главном оружии Рината, был внимательным и своевременно уходил от его опасных выпадов на ногах. Сам Горобец атаковал реже, но значительно точнее, закрепляя преимущество тэйкдаунами и доминированием на покрытии. Ситуация повторялась в каждом из раундов вплоть до третьего, в котором и наступила развязка. Горобец вновь оказался сверху в партере и снова завершил бой нетривиально, проведя довольно редкий удушающий прием с экзотическим названием "перуанский галстук". Следующая цель Кирилла – действующий чемпион Михаил Одинцов.

Алена Рассохина (Украина) — Элейн Лил (Бразилия)

Бой Рассохина – Лил на WWFC 15

Первый титульный поединок турнира за вакантный пояс чемпионки в весе до 48 кг получился скоротечным. Украинка Рассохина решительно пошла на соперницу из Бразилии, чередуя лоу-кики и удары с рук в голову. Лил не успевала среагировать на выпады Алены и решила искать спасения в клинче, но тем самым лишь приблизила печальный для себя исход. В своем фирменном стиле Рассохина бросила соперницу на настил через бедро, а в партере забрала руку на болевой прием (рычаг локтя), после чего Лил только и оставалось, что капитулировать в пользу новой чемпионки мира.

Хусейн Асхабов (Люксембург) — Луиз Фильо (Бразилия)

Бой Асхабов – Фильо на WWFC 15

Экс-чемпион WWFC в весе до 61 кг Хусейн Асхабов вышел на бой против бразильца Луиза Фильо с дополнительной мотивацией – прямо перед этим его брат-близнец Хасан неожиданно уступил другому представителю одной из сильнейших школ ММА. "Отдуваться" пришлось ни в чем не повинному Фильо, который был буквально смят решительными действиями Хусейна. Асхабов срубил его лоу-киком, добавил несколько ударов в голову на покрытии, а когда Луиз попытался встать, красиво и жестко бросил его на настил с прогибом. Прийти в себя бразилец так и не успел – Асхабов мастерски провел удушающий прием "гильотиной", вынудив Фильо сдаться.

Элисмар Лима да Силва (Люксембург) — Хасан Асхабов (Бразилия)

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Бывший чемпион WWFC в весе до 66 кг Хасан Асхабов вышел в гексагон впервые с марта 2018 года, когда в одном из главных поединков турнира WWFC 10 защитил титул от посягательств белоруса Михаила Одинцова. На этот раз бой не был титульным, но соперник – бразилец Элисмар Лима да Силва – оказался гораздо более конкурентным. То, что Хасану придется непросто, стало очевидно уже в первом раунде. Он уверенно начал встречу, прошел в ноги бразильцу, перевел его вниз и вышел на удушающий из-за спины, но Элисмар каким-то непостижимым образом вырвался из захвата. Вскоре уже сам бразилец был сверху в партере, а проявлять мастерство защиты пришлось Асхабову, сбросившему визави из фулл-маунта. Вторая пятиминутка превратилась в сущий кошмар для Хасана – Элисмар уже вскоре после начала набросил треугольник и тем самым надолго фактически обездвижил Асхабова в партере, а во второй половине зашел на убийственный, казалось бы, удушающий из-за спины. В обоих случаях Хасан не сдался, проявив чудеса стойкости. По большей части терпеть, полагаясь на силу воли, пришлось Асхабову и в заключительном раунде. Он все-таки дотянул до финального гонга, но победа единогласным решением судей заслуженно ушла бразильцу.

Эльнур Велиев (Украина) — Хвича Коридзе (Грузия)

Бой Велиев – Коридзе на WWFC 15

Многократный призер чемпионатов мира по боевому самбо и ММА в составе сборной Украины Эльнур Велиев успешно дебютировал под эгидой WWFC, не оставив шансов талантливому оппоненту из Грузии Хвиче Коридзе. Последний старался действовать эффектно, но эффективности ему явно не хватало. Велиев на опыте сделал пребывание соперника в гексагоне максимально некомфортным. Большую часть времени Коридзе пришлось провести в партере в позиции обороняющегося. И хотя серьезного урона Хвиче все же удалось избежать, сковывая украинского доминанта, превосходство Эльнура вопросов не вызывало. Закономерное единогласное решение судей в пользу Велиева.

Результаты всех поединков WWFC 15:

Main Card

Сергей Гузев (19-3; Украина) – SD 5 (по очкам раздельным решением судей) – Гжегож Шивы (13-4; Польша)

Светлана Гоцык (12-4; Украина) – SBM 1 (болевой прием) – Магдалена Сормова (8-1; Чехия)

Кирилл Горобец (8-1; Украина) – SBM 3 (удушающий прием) – Ринат Саякбаев (11-6-1; Кыргызстан)

Алена Рассохина (11-4; Украина) – SBM 1 (болевой прием) – Элейн Лил (7-7; Бразилия)

Prelimenary Card

Хусейн Асхабов (19-0; Люксембург) – SBM 1 (удушающий прием) – Луиз Фильо (10-4; Бразилия)

Елисмар Лима да Силва (19-7; Бразилия) – UD 3 (по очкам единогласным решением судей) – Хасан Асхабов (20-1; Люксембург)

Эльнур Велиев (8-1-1; Украина) – UD 3 (по очкам единогласным решением судей) – Хвича Коридзе (1-0; Грузия)

Алексей Полищук (5-2; Украина) – SBM 1 (удушающий прием) – Руслан Мамедов (7-4; Азербайджан)

Анатолий Жураковский (3-0; Украина) – ТКО 1 (технический нокаут) – Андрей Зубенко (2-2; Украина)

Александру Инсурацел (6-3; Молдова) – UD 3 (по очкам единогласным решением судей) – Егор Ламака (1-2; Украина)

Эдуард Лазаревич (4-1; Беларусь) – UD 3 (по очкам единогласным решением судей) – Назар Луцкив (1-0; Украина)

Early Prelims

Андрей Баркар (1-0; Украина) – SBM 1 (удушающий прием) – Дмитрий Вознюк (3-0; Украина)

Максим Сергеев (10-11-1; Украина) – КО 1 (нокаут) – Артем Матяш (0-0-1; Украина)

Дмитрий Яцко (0-0; Украина) – SBM 1 (болевой прием) – Бахтияр Рустамов (1-1; Украина)

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