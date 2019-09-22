Украинка Гоцык победила Сормову и вернула пояс на турнире WWFC 15

Светлана Гоцык / Фото: wwfc.ua

В Киеве, состоялся турнир по смешанным единоборствам WWFC 15. В главном поединке вечера украинка Светлана Гоцык победила Магдалену Сормову из Чехии.

Это был ответный поединок между бойцами. Представительница Каменского в первом раунде смогла победить самбишеном соперницу. Благодаря данной победе, Светлана вернула свой пояс с минимальном весе.

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Также в бою за чемпионский титул WWFC в среднем весе украинец Сергей Гузев победил поляка Гжегожа Сиву. Украинцу оказался сильнее соперника благодаря раздельным решением судей – 47:48, 48:47, 47:48.

Кроме того, победу одержала украинка Алена Рассохина, которая в первом раунде нанесла болевой прием Элаин Лиэл из Бразилии. Это был бой за пояс чемпионки WWFC до 48 кг. Ранее мы рассказывали, что украинка Рассохина проведет титульный бой против бразильской "Пантеры" в Киеве.

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