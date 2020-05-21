Большой бокс – не за горами: чемпион мира Джошуа согласился драться при пустых трибунах

Мир спорта понемногу выходит из вынужденного простоя, соревнования уже проводятся или назвали сроки возвращения. В профессиональном боксе пока что лишь говорят о возможных боях. Вчера появилась интересная информация о чемпионе мира по версиям IBF, WBA, WBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа. Тем временем болгарин Пулев может отказаться от боя с Джошуа: "Если кто-то мне что-то предложит".

Промоутер британского боксера Эдди Хирн заявил, что его подопечные из компании Matchroom Boxing готовы проводить поединки без зрителей. В том числе – и Энтони Джошуа, обидчик Владимира Кличко, которому предстоит биться с претендентом по линии IBF болгарином Кубратом Пулевым. Хирна цитирует ресурс Boxing Scene:

"Девяносто процентов моих бойцов готовы к выступлениям потому, что хотят сохранить свои карьеры. Недавно я разговаривал с Джошуа – и он также готов драться без зрителей. Хотя, что касается Энтони, я не думаю, что это обязательно. Но он готов, и это правильный настрой. Конечно, бойцы предпочли бы сражаться перед толпой, но это точно не будет доступно в ближайшее время. А может быть, и до конца года. Но если вы профессионал, то выступите при любых условиях. Выиграйте, получите свои деньги и двигайтесь дальше".

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Видео: Reuters

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