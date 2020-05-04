"Если кто-то мне что-то предложит": болгарин Пулев допускает, что может отказаться от боя с Джошуа

Мир бокса по-прежнему находится на паузе из-за пандемии коронавируса. Пока что ни об одном бое нельзя уверенно сказать, где и когда он состоится. В апреле число "пострадавших" официально пополнили чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа и болгарин Кубрат Пулев. Их встреча должна была состояться в Лондоне 20 июня, но в итоге бой Джошуа – Пулев перенесли неизвестно на когда.

В то же время самым ожидаемым поединком в супертяжелом дивизионе считается встреча двух британцев: Джошуа и "Цыганского короля" Тайсона Фьюри – чемпиона по версии WBC. Интересно, что Пулев допускает, что мог бы уступить свое место на ринге с Джошуа кому-то другому, но при определенных условиях:

"Я готов к бою с Джошуа и я хочу этого поединка. Но если кто-то придет ко мне, что-то расскажет и предложит мне что-то, может быть, я и откажусь от него. Пока что ничего конкретного не могу сказать. Я готов и верю, что бой состоится в этом году, я слишком долго ждал Энтони. Я давно претендую на этот поединок, но остаюсь открытым к разговору, без проблем. Но я хочу этого боя и готов драться где угодно".

38-летний болгарин высказался довольно неопределенно: то ли он хочет больших отступных, то ли предложений о других "денежных" боях. Со временем узнаем. К слову, Пулев отдаст большую сумму на борьбу с "дьявольским коронавирусом".

Реклама

Смотрите сюжет о том, как Джошуа взял реванш у Руиса в Саудовской Аравии в декабре

Видео: Reuters

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама