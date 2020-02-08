Бой Далакян – Перес в Киеве: где смотреть трансляцию

Сегодня, 8 февраля, в Киеве пройдет большой вечер бокса, главным событием которого станет поединок за звание чемпиона мира WBA в наилегчайшем весе между украинцем Артемом Далакяном (19-0, 14 КО) и венесуэльцем Хосбером Пересом (17-2, 15 КО). В КВЦ "Парковый"32-летний Далакян проведет свою четвертую защиту.
Все бои андеркарда и главный поединок вечера в прямом эфире покажет телеканалом XSport. Трансляция начнется в 17:00.
Рекорд боксеров
32-летний Далакян старше Переса на шесть с половиной лет. Однако Хосбер имеет не меньший опыт на профессиональном ринге. На данный момент оба соперника провели на профи-ринге по 19 боев. Артем во всех победил, при этом 14 раз – досрочно. Хосбер – 17 раз выиграл раз, 15 – нокаутом, в двух встречах – уступил. В прошлом году Перес четыре раза выходил в ринг – в трех брал верх досрочно, а в одном уступил по очкам. Далакян в 2019-м провел только один бой, нокаутировав летом спортсмена из Таиланда Саравута Таворнхама.
Взвешивание
За день до боя прошла официальная процедура взвешивания. Украинский боец оказался немного тяжелее своего южноамериканского соперника. Вес Далакяна – 50,6 килограмм против 50,2 кг у Переса. Но оба боксера успешно вложились в лимит категории – 50,8 кг. Долгое время, с 1911 года, "вес мухи" был самым низким в боксе – до того, как в конце прошлого века ввели еще две категории для более легких спортсменов.
Что говорили
"Настроение боевое. Своему сопернику хочу сказать, что он уже четвертый из тех, кто приезжает сюда и пытается забрать мой пояс. Титул отсюда не уедет, если я этого не захочу или его не оставлю. В данный момент я не хочу его терять. Этого не будет. Работа была проделана на высшем уровне. Думаю, в Украине пояс останется. Это 100%", – сказал наш боксер.
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Особых предсказаний по бою Артем не давал: "Нокаут? Я не хочу говорить какие-то громкие слова. Бокс покажет. Думаю, если будет шанс ударить, то я ударю, не буду оставлять на потом".
"Во время подготовки я приблизительно провел 100 раундов спаррингов, пробежал 200 километров кросса. То есть, все сделано. Все прошло по плану, без травм. Думаю, завтра будет бокс и яркая победа", – заявил украинский боец.
Заманчивые перспективы
Промоутер Union Boxing Promotion Юрий Рубан заявил, что в случае победы Артема Далакяна над Пересом, украинец получит пояс WBA Super вместо титула регулярного чемпиона:
"На той неделе прозвучало, что Танака ушел и оставил пояс WBO. Есть подозрения, что еще одна категория останется без чемпиона. Мы работаем над объединительным вопросом, но он нелегкий. Если Артем победит, то получит статус суперчемпиона. А что это значит? Бои без очереди. Он оставляет пояс чемпиона мира и вызывает другого чемпиона на обязательную защиту. При этом статусе уже будет легче договариваться за объединительный бой с чемпионами. Это другая финансовая сторона. Поверьте, мы помогаем, как можем нашим боксерам, но они заслуживают еще большего".
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