Бой Далакян – Перес в Киеве: где смотреть трансляцию

Артем Далакян - Хосбер Перес

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Сегодня, 8 февраля, в Киеве пройдет большой вечер бокса, главным событием которого станет поединок за звание чемпиона мира WBA в наилегчайшем весе между украинцем Артемом Далакяном (19-0, 14 КО) и венесуэльцем Хосбером Пересом (17-2, 15 КО). В КВЦ "Парковый"32-летний Далакян проведет свою четвертую защиту.

Все бои андеркарда и главный поединок вечера в прямом эфире покажет телеканалом XSport. Трансляция начнется в 17:00.

Рекорд боксеров

32-летний Далакян старше Переса на шесть с половиной лет. Однако Хосбер имеет не меньший опыт на профессиональном ринге. На данный момент оба соперника провели на профи-ринге по 19 боев. Артем во всех победил, при этом 14 раз – досрочно. Хосбер – 17 раз выиграл раз, 15 – нокаутом, в двух встречах – уступил. В прошлом году Перес четыре раза выходил в ринг – в трех брал верх досрочно, а в одном уступил по очкам. Далакян в 2019-м провел только один бой, нокаутировав летом спортсмена из Таиланда Саравута Таворнхама.

Артем Далакян победил Саравута Таворнхама техническим нокаутом

Взвешивание

За день до боя прошла официальная процедура взвешивания. Украинский боец оказался немного тяжелее своего южноамериканского соперника. Вес Далакяна – 50,6 килограмм против 50,2 кг у Переса. Но оба боксера успешно вложились в лимит категории – 50,8 кг. Долгое время, с 1911 года, "вес мухи" был самым низким в боксе – до того, как в конце прошлого века ввели еще две категории для более легких спортсменов.

Что говорили

"Настроение боевое. Своему сопернику хочу сказать, что он уже четвертый из тех, кто приезжает сюда и пытается забрать мой пояс. Титул отсюда не уедет, если я этого не захочу или его не оставлю. В данный момент я не хочу его терять. Этого не будет. Работа была проделана на высшем уровне. Думаю, в Украине пояс останется. Это 100%", – сказал наш боксер.

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Особых предсказаний по бою Артем не давал: "Нокаут? Я не хочу говорить какие-то громкие слова. Бокс покажет. Думаю, если будет шанс ударить, то я ударю, не буду оставлять на потом".

"Во время подготовки я приблизительно провел 100 раундов спаррингов, пробежал 200 километров кросса. То есть, все сделано. Все прошло по плану, без травм. Думаю, завтра будет бокс и яркая победа", – заявил украинский боец.

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Заманчивые перспективы

Промоутер Union Boxing Promotion Юрий Рубан заявил, что в случае победы Артема Далакяна над Пересом, украинец получит пояс WBA Super вместо титула регулярного чемпиона:

"На той неделе прозвучало, что Танака ушел и оставил пояс WBO. Есть подозрения, что еще одна категория останется без чемпиона. Мы работаем над объединительным вопросом, но он нелегкий. Если Артем победит, то получит статус суперчемпиона. А что это значит? Бои без очереди. Он оставляет пояс чемпиона мира и вызывает другого чемпиона на обязательную защиту. При этом статусе уже будет легче договариваться за объединительный бой с чемпионами. Это другая финансовая сторона. Поверьте, мы помогаем, как можем нашим боксерам, но они заслуживают еще большего".

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