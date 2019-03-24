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Бой Ломаченко – Гарсия будет: "Но пусть Майки и не мечтает о половине выручки за поединок"

Сегодня, 22:47

Промоутер украинца назвал будущего соперника Васи обманщиком, но подтвердил, что их бой состоится

Гарсия (слева), проиграв Спенсу, все равно остается интересным для Васи
Гарсия (слева), проиграв Спенсу, все равно остается интересным для Васи. Фото: AFP
Бой Ломаченко – Гарсия будет: "Но пусть Майки и не мечтает о половине выручки за поединок" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/df9/a45/5c8df9a45a558.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/df9/a45/5c8df9a45a558.jpg Бокс Промоутер украинца назвал будущего соперника Васи обманщиком, но подтвердил, что их бой состоится

Известный 87-летний промоутер Боб Арум, который ведет дела Василия Ломаченко, высказался о недавнем поражении Майки Гарсии (39-1, 30 КО) от Эррола Спенса (25-0, 21 КО) и прокомментировал возможный бой Майки против нашего Лома.

"Мне показалось, что Майки и не пытался победить Спенса, – раскритиковал Гарсию Боб Арум. – Он видел парня напротив, который был намного крупнее него, и он двенадцать раундов защищался. Это обман людей, по моему мнению".

На вопрос, есть ли у промоутера еще интерес к организации поединка Ломаченко - Гарсия, Боб Арум ответил:

"Майки повредил свою "жизнеспособность". Да, мы сделаем этот бой, но в этом поединке уже не будет раздела гонорара 50 на 50"

Напомним, следующий бой Ломаченко проведет 12 апреля в Лос-Анджелесе против британца Энтони Кроллы (34-6-3, 13 КО). На кону будут стоять пояса WBA и WBO в легком весе, принадлежащие украинцу.

Как сообщалось ранее, желанный соперник Ломаченко потерпел сокрушительное поражение от чемпиона мира.

Также сообщалось, что подписчики Кроллы сомневаются, что он останется в живых после поединка с Ломаченко.

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Тег бокс, Василий Ломаченко, Майки Гарсия, Боб Арум, Энтони Кролла

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