Бой Ломаченко – Гарсия будет: "Но пусть Майки и не мечтает о половине выручки за поединок"
Промоутер украинца назвал будущего соперника Васи обманщиком, но подтвердил, что их бой состоится
Известный 87-летний промоутер Боб Арум, который ведет дела Василия Ломаченко, высказался о недавнем поражении Майки Гарсии (39-1, 30 КО) от Эррола Спенса (25-0, 21 КО) и прокомментировал возможный бой Майки против нашего Лома.
"Мне показалось, что Майки и не пытался победить Спенса, – раскритиковал Гарсию Боб Арум. – Он видел парня напротив, который был намного крупнее него, и он двенадцать раундов защищался. Это обман людей, по моему мнению".
На вопрос, есть ли у промоутера еще интерес к организации поединка Ломаченко - Гарсия, Боб Арум ответил:
"Майки повредил свою "жизнеспособность". Да, мы сделаем этот бой, но в этом поединке уже не будет раздела гонорара 50 на 50"
Напомним, следующий бой Ломаченко проведет 12 апреля в Лос-Анджелесе против британца Энтони Кроллы (34-6-3, 13 КО). На кону будут стоять пояса WBA и WBO в легком весе, принадлежащие украинцу.
Как сообщалось ранее, желанный соперник Ломаченко потерпел сокрушительное поражение от чемпиона мира.
Также сообщалось, что подписчики Кроллы сомневаются, что он останется в живых после поединка с Ломаченко.
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