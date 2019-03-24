Бой Ломаченко – Гарсия будет: "Но пусть Майки и не мечтает о половине выручки за поединок"

Промоутер украинца назвал будущего соперника Васи обманщиком, но подтвердил, что их бой состоится

Гарсия (слева), проиграв Спенсу, все равно остается интересным для Васи. Фото: AFP

Бой Ломаченко – Гарсия будет: "Но пусть Майки и не мечтает о половине выручки за поединок" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/df9/a45/5c8df9a45a558.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/df9/a45/5c8df9a45a558.jpg 2019-03-24T22:47:00+02:00 Бокс Промоутер украинца назвал будущего соперника Васи обманщиком, но подтвердил, что их бой состоится

Известный 87-летний промоутер Боб Арум, который ведет дела Василия Ломаченко, высказался о недавнем поражении Майки Гарсии (39-1, 30 КО) от Эррола Спенса (25-0, 21 КО) и прокомментировал возможный бой Майки против нашего Лома.

"Мне показалось, что Майки и не пытался победить Спенса, – раскритиковал Гарсию Боб Арум. – Он видел парня напротив, который был намного крупнее него, и он двенадцать раундов защищался. Это обман людей, по моему мнению".

На вопрос, есть ли у промоутера еще интерес к организации поединка Ломаченко - Гарсия, Боб Арум ответил:

"Майки повредил свою "жизнеспособность". Да, мы сделаем этот бой, но в этом поединке уже не будет раздела гонорара 50 на 50"

Напомним, следующий бой Ломаченко проведет 12 апреля в Лос-Анджелесе против британца Энтони Кроллы (34-6-3, 13 КО). На кону будут стоять пояса WBA и WBO в легком весе, принадлежащие украинцу.

Как сообщалось ранее, желанный соперник Ломаченко потерпел сокрушительное поражение от чемпиона мира.

Также сообщалось, что подписчики Кроллы сомневаются, что он останется в живых после поединка с Ломаченко.

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