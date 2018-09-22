Бой Поветкин – Джошуа: когда начало и где смотреть

Интерконтинентальный чемпион WBA в супертяжелом весе Александр Поветкин сегодня проведет один из самых важных поединков в своей профессиональной карьере. Россиянин встретится с полноценным чемпионом по четырем версиям (IBO, WBA, IBF, WBO) британцем Энтони Джошуа. Поединок Поветкин – Джошуа пройдет 22 сентября 2018 в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли", который вмещает 90 тысяч зрителей.

Поветкину 39 лет – возраст для спортсмена приличный, и встреча с Джошуа может стать для "Русского Витязя" последним шансом взойти на вершину дивизиона. В любителях Поветкин дважды становился чемпионом Европы, по разу – чемпионом мира и олимпийским чемпионом (в 2004 году в Афинах). На профессиональном ринге Александр провел 35 боев и одержал 34 победы, проиграв лишь раз – Владимиру Кличко в 2013 году. Поветкин боксирует в традиционной стойке, его рост – 188 см, размахрук – 191 см, процент нокаутов – 69%.

28-летний Энтони Джошуа тоже был олимпийским чемпионом – в 2012 году в Лондоне на домашним Играх. Джошуа занимает первое место в рейтинге действующих боксеров своей весовой категории, он провел 21 бой в профи и все выиграл (включая поединок против Владимира Кличко в прошлом году). Британец тоже боксирует в традиционной стойке, его рост – 198 см, размах рук – 208 см, процент нокаутов – 95%. Джошуа превосходит Поветкина в габаритах.

На взвешивании Джошуа оказался тяжелее Поветкина на 11 килограмм. Вес британца – 111,8 кг, россиянина – 100,7 кг.

Поветкин – Джошуа: прогноз букмекеров. Эксперты считают британца явным фаворитом боя 22 сентября в Лондоне. Коэффициент на победу Джошуа составляет всего 1.11, тогда как на победу Поветкина он равен 8.15, а на ничью – 34. Если перевести эти котировки в вероятности исхода, то получим такие проценты: Джошуа 85%, Поветкин 12%, ничья 3%. Также аналитики букмекерских контор считают, что Поветкин не дотянет до девятого раунда и проиграет досрочно.

Поветкин – Джошуа: где смотреть трансляцию. Трансляции поединка в России запланирована на 22:00 на канале "Матч! Боец", в Украине бой покажет канал "Интер". Начало в 22:15. Трансляция на спутниковых каналах – United Kingdom SKY Box Office, Panama RPC Channel 4, Latin America: Canal Space, Sport 2 (Чехия и Словакия), Sport 2 (Венгрия), TVP Sport (Польша).

Поветкин – Джошуа: цитаты боксеров

Александр Поветкин:

"В данный момент нахожусь в отличной форме. Мы прошли хороший сбор, сила и выносливость на месте. Рад, что у нас состоится бой с лучшим боксером мира – с Джошуа. Уверен, будет интересный, красивый и, главное, честный бой.

Считаю ли я, что являюсь самым жестким соперником для Джошуа в карьере и даже превосхожу Кличко? Честно говоря, вообще об этом не думал. Могу сказать, что в то время, когда был мой бой с Кличко, я был на порядок слабее, чем сейчас. Мне бы очень хотелось увезти эти пояса в Россию. Но как все в итоге будет, это мы посмотрим. Заранее я никогда ничего не говорю".

Энтони Джошуа:

"Рад, что этот бой пройдет на "Уэмбли", здесь отличная атмосфера. Конечно, согласен с тем, что Поветкин – это второй по жесткости соперник в моей карьере после Кличко. Мы с Кличко показали тогда прекрасное шоу, и надеюсь, что поединок с Александром получится одним из самых ярких в этом году. В первую очередь опасаюсь скорости Поветкина, хотя я тренируюсь со скоростными любителями. Отмечу также силу его удара, и будет сложно к нему подобраться".

Ранее мы писали, что Джошуа приберег несколько козырей для Поветкина.