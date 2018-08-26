Бой Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера оказался на грани срыва

Британский промоутер Хирн считает, что в ноябре этого боя не будет, а эксперт бокса Рафаэль уверен, что Фьюри откажется от поединка

Грандиозный бой боксеров тяжелого веса Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера оказался на грани срыва. Авторитетный эксперт бокса Дэн Рафаэль утверждает, что бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри намерен отказаться от боя против Деонтея Уайлдера. Точная дата боя между британцем и американцем пока неизвестна. Ожидается, что он состоится 10 или 17 ноября в Лас-Вегасе, но ходили разговоры и о бое в 2019 году.

"В предстоящем бое фаворит – Уайлдер. Шансы Фьюри? Конечно, они есть. Однако, последнее, что я слышал об этом поединке – Фьюри отказывается от него. Об этом мне сказал один из членов его команды", – рассказал Дэн Рафаэль.

Известный британский промоутер бокса Эдди Хирн также на днях заявил, что он сомневается в том, что бой Уайлдер – Фьюри состоится. По его мнению, даже если это и произойдет, то точно не в ноябре 2018 года.

Фьюри впервые после 2,5-летнего перерыва вернулся на ринг в этом июне, победив албанца Сефера Сефери техническим нокаутом в четвертом раунде. В середине августа он по очкам победил итальянца Франческо Пьянету. 30-летний Фьюри провел на профессиональном ринге 27 боев и во всех победил, 19 раз нокаутом. Его рост – 206 сантиметров, размах рук – 216 см. В рейтинге действующих боксеров тяжеловесов занимает пятое место.

Уайлдер, в свою очередь, в последний раз выходил на ринг в этом марте – он в 10-м раунде техническим нокаутом победил кубинца Луиса Ортиса. 32-летний Уайлдер провел 40 боев в профи и во всех победил, 39 раз – нокаутом. Рост американца – 201 см, размах рук – 211 см, а в рейтинге он занимает второе место после Энтони Джошуа.