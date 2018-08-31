Бой Усик – Белью пройдет в Лондоне – промоутер британского боксера

Сегодня, 14:50

Эдди Хирн считает, что Ливерпуль слишком мал для того, чтобы принять такое грандиозное событие в боксе

Александр Усик выиграл турнир Всемирной боксерской суперсерии. Фото Getty
Александр Усик выиграл турнир Всемирной боксерской суперсерии. Фото Getty

Промоутер бывшего чемпиона мира Тони Белью (30 побед, 2 поражения, 1 ничья) Эдди Хирн заявил, что поединок его клиента с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком (15 побед подряд), вероятнее всего, примет Лондон.

"Нет, Ливерпуль слишком мал, вероятно, в Лондоне. Мы работаем над некоторыми вещами, мы близки к подписанию контракта. Белью уходит на пенсию. После того как Усик стал абсолютным чемпионом и назвал его имя, поединок был в работе. Белью верит, что побьет Усика. Если он сделает это, то станет абсолютным чемпионом и номером один pound-for-pound. Интернет взорвется. Он парень, который преподносит сюрпризы, один за другим. Это опасный и почетный поединок, один из лучших поединков в мире бокса сейчас. Я, как эгоистичный промоутер, с радостью сделаю этот бой", – рассказал Эдди Хирн.

Ранее сообщалось, что сразу три британских города претендуют на бой Усика и Белью. Скорее всего, поединок состоится 10 или 17 ноября. Отметим, что Хирн уже озвучил суммы гонораров боксеров: "Я думаю, что каждый из них заработает 2-3 миллиона, и это будет отличная работа".

Ранее стало известно, что Александр Усик не будет отказываться от чемпионских поясов. Украинец планирует продолжить выступления в тяжелом весе.

Ранее мы писали, что промоутер украинского боксера Александр Красюк заявил, что бой Беллью – Усик должен пройти в Великобритании 10 или 17 ноября 2018 года. При этом он озвучил главное условие британского боксера.
Александр Усик, промоутер, Тони Беллью

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Источник:

xsport.ua

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