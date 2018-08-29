Александр Усик не будет отказываться от чемпионских поясов – менеджер

Победитель Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе чемпион мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO Александр Усик не будет отказываться от своих титулов, о чем сообщил менеджер боксера Эгис Климас.

"Усик не будет отказываться от чемпионских поясов, как, наверное, хотели бы организаторы Всемирной боксерской суперсерии. После боя с Тони Беллью мы не исключаем и других поединков – кто знает, возможно Андре Уорд захочет возобновить карьеру и сразиться с Александром. Для нас это был бы идеальный вариант развития событий", – сказал Климас ESPN.

Ранее мы писали, что промоутер украинского боксера Александр Красюк заявил, что бой Беллью – Усик должен пройти в Великобритании 10 или 17 ноября 2018 года. При этом он озвучил главное условие британского боксера.

Напомним, мы давали состав участников второго сезона Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе. С первого сезона в нем выступят Майрис Бриедис и Юниер Дортикос.