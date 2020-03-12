Бойцовских турниров в Калифорнии не будет: коронавирус отменил экзамен невероятного проспекта

Американец может оспорить чемпионский титул уже в этом году

Атлетическая комиссия Калифорнии отменила все бойцовские турниры, намеченные на март. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Майк Коппингер. Причиной такого решение стала эпидемия коронавируса в США и по всему миру. Ранее мы сообщали, что за океаном из-за коронавируса остановили сезон НХЛ.

В числе отмененных боксерских вечеров – турнир Golden Boy, намеченный на 28 марта. Главным его событием должен был стать бой между американцем Верджилом Ортисом и мексиканцем Самуэлем Варгасом. Ортис на профессиональном ринге провел 15 боев, во всех победил нокаутом, на счету Варгаса 31 победа (14 нокаутом), 5 поражений и две ничьи.

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"Это как выпускной экзамен. Вы больше не проспект, теперь вы – претендент. Верджил действительно привлек к себе внимание боксерского сообщества, он многому научился у Роберта Гарсии. Да что уж там, парень просто невероятен, и только небо ему придел. Он может оспорить чемпионский титул уже в этом году", – нахваливал своего бойца президент промоутерской компании Golden Boy Эрик Гомес, но теперь этот пенальти придется перенести.

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