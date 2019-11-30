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Брат Нурмагомедов на глазах у Хабиба нокаутировал украинца

30 ноября, 18:21

Усман Нурмагомедов победил техническим нокаутом Романа Головинова

Российский боец MMA Усман Нурмагомедов вышел победителем в поединке с украинским бойцом Романом Головиновым, победив его техническим нокаутом.

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Двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, Усман Нурмагомедов, победил Романа Головинова из Украины на турнире ADW UAE Warriors 9.

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Бой продлился 3 минуты 20 секунд и был остановлен, когда Усман Нурмагомедов после серии сокрушительных ударов стал добивать еле стоящего на ногах соперника возле сетки октагона. Хабиб Нурмагомедов наблюдал за этим поединком вживую.

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21-летний Усман Нурмагомедов выиграл все свои восемь боев в ММА. Головинов одержал девять побед и потерпел четыре поражения.

Также мы писали, что 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов одержал победу над американцем Порье в титульном бою. Позже появилась информация, что следующим соперником россиянина может стать Тони Фергюсон.

Смотрите рассказ чемпиона мира по версии WBA украинца Артема Далакяна о боях между боксерами и представителями смешанных единоборств:

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MMA UFC смешанные единоборства

Источник: Сегодня|Спорт

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