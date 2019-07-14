Брат Нурмагомедова "задушил" украинца Грицкива на турнире в Каспийске

Двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова является обладателем титула GFC

Украинский боец Тарас Грицкив (16-6) уступил Умару Нурмагомедову на турнире Глобального бойцовского чемпионата (GFC) в Каспийске. Это был поединок за титул чемпиона промоушена в легчайшем весе. Действующий чемпион является двоюродным братом чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Умар Нурмагомедов одержал победу удушающим приемом в первом раунде. Уже через тридцать секунд после стартового гонга Нурмагомедов провел первый и последний тейкдаун. Улучшив позицию, Умар принялся наносить удары. Спустя еще несколько секунд Нурмагомедов оказался в боковом удержании, откуда начал выбрасывать силовые акцентированные попадания, после чего забрал спину и перешел на удушение сзади. Тарас Грицкив был вынужден сигнализировать о сдаче.

Ранее мы писали, что Нурмагомедов и Пуарье провели дуэль взглядов: шансы россиянина выиграть первый бой после отстранения равны 76 процентам. 7 сентября Хабиб Нурмагомедов впервые после победы над Конором Макгрегором выйдет на ринг.

Вчера мы сообщали, что девушка-боец UFC прошла взвешивание полностью голой: ее трясло от изнеможения. На турнире UFC Fight Night 155 в США поединок с участием Аспен Лэдд будет главным событием вечера, но за сутки до боя на девушку было жалко смотреть.

Украинский чемпион Артем Далакян о боях между боксером и бойцом UFC:

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