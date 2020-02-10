"Брайтон-Бич? Там СССР, а в Нью-Йорке все удобно": жена Деревянченко – о жизни в США

Сергей Деревянченко с женой и сыном

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Жена известного украинского боксера Сергея Деревянченко Ирина рассказала о своих впечатлениях от жизни в США и призналась, что Штаты сложно сравнивать с какой-то другой страной мира. Ранее мы писали, что украинцу Деревянченко дают третий шанс стать чемпионом мира.

"Безусловно, США – это абсолютно другой мир, он не похож на нашу страну, не похож на Казахстан, не похож на Италию. Это другое измерение. Это нельзя сравнить. Если ты сравниваешь, то тебе плохо. Если ты пытаешься найти Украину в Америке, то тебе плохо. Брайтон-Бич? Там СССР. Там нет нашей страны приблизительно даже. Это то, что вызывает у нас смех – Брайтон-Бич. Это то, чего мы не помним и не знаем", – говорит Ирина.

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Но жизнь в жизни в Нью-Йорке много своих плюсов:

"Нравится в США то, что все, что казалось сложным, оказалось очень простым. Например, улицы параллельные. Они просто пронумерованы. Очень просто и легко – удобно. Нравится то, что в самом городе Нью-Йорк ты можешь каждый день увидеть что-то новое. Ты можешь отправиться куда угодно и найти что-то интересное. Там перенасыщенность этого. У нас, чтобы найти что-то новое нужно отправляться за границу, а там можно найти это в самом городе".

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