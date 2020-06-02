Британский боксер-чемпион Джошуа рассказал о своей личной жизни после развода с танцовщицей на пилоне

Энтони посвящает много своего времени сыну, но тот чересчур увлекается смартфоном

Отсутствие многих спортивных событий вынуждает атлетов больше времени уделять другим занятиям. Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа разговорился и поведал журналистам о том, что у него происходит в личной жизни. К слову, мы писали, что Джошуа покатался на самокате по Лондону с подозрением на травму.

30-летний уроженец Уотфорда живет в Лондоне. Когда его журналисты и фотографы увидели за катанием на самокате, Энтони не стал прятаться.

Реклама

Более того, позже Джошуа поведал о том, чем живет вне ринга. Известно, что у боксера были непростые и длительные любовные отношения с инструктором по йоге и танцовщицей на пилоне Николь Осборн. У пары в октябре 2015 года родился сын Джозеф Бэйли. Позже Энтони и Николь расстались, Джошуа купил бывшей возлюбленной квартиру, а сын остался с отцом. А сейчас, как парень признался изданию The Sun, постоянной девушки у него нет:

"Для меня наличие отношений означает, что придется пойти на компромисс и изменить свой образ жизни. Я не знаю, насколько легко мне это будет сделать. Так что я иногда встречаюсь с девушками, но мы не переходим на "продвинутую" стадию. У меня уже длительное время нет подруги. Но я становлюсь старше и действительно задумываюсь, что было бы неплохо иметь кого-то, с кем можно вместе расти. Но, честно говоря, пока я никого не нашел".

Зато радует спортсмена его четырехлетний сын, который, правда, много времени проводит в играх на смартфоне.

Читайте о том, что британский промоутер замахнулся на четыре вечера бокса за месяц.

Реклама

Смотрите, как Джошуа готовился к победному реваншу с Руисом в декабре прошлого года

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама