Українська
$ 26,82
29,8
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Чемпион мира по боксу покатался на самокате по Лондону с подозрением на травму

2 июня, 18:36

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Энтони Джошуа бережно относится к занятиям вне профессиональной деятельности

Пока большинство событий в мире спорта отложено на неопределенное время, атлеты находят себя новые развлечения. Так последний обидчик украинского боксера Владимира Кличко, чемпион мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа, решил освоить электрический самокат. К слову, опубликовали рейтинг лучших боксеров в истории: ни Кличко, ни Джошуа не попали даже в топ-10.

Британского чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBF журналисты издания The Sun поймали во время вечерней прогулки с друзьями в Лондоне. Джошуа катался на электросамокате с фиксатором на ноге. Можно было подумать, что у него травма, но в окружении Энтони это опровергли: парень просто перестраховался, чтобы не получить повреждения:

"Энтони почувствовал легкое покалывание в колене во время тренировки. Фиксатор – это мера предосторожности по совету физиотерапевта. Врачи дополнительно проведут диагностику, но никаких опасений относительно его здоровья нет".

Интересно, что сначала фотографы следили за боксером издали, но тот не смутился, позволил папарацци подойти поближе и даже стал им позировать.

Реклама

В мае Джошуа согласился биться с Пулевым при пустых трибунах. Однако дата встречи с претендентом от IBF пока что неизвестна.

Смотрите о реванше Энтони Джошуа и Энди Руиса-младшего в Саудовской Аравии в декабре

Видео: Reuters

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лондон папарацци бокс Энтони Джошуа самокат

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Пока вы мирно спали, в США начался полный...": украинец из Лос-Анджелеса в ужасе от беспорядковБокс
Трамп разрешил Ломаченко приехать в США ради спасения американской экономики
Трамп разрешил Ломаченко приехать в США ради спасения американской экономикиБокс
Усик публично попросил прощения: смотрите, что боксер сделал
Усик публично попросил прощения: смотрите, что боксер сделал "под гипнозом"Бокс
Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатов
Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатовДругие
"Усик боится боев без правил": борец прошелся по боксеру, которого вызвал на бой, и зацепил церковь ЛомыБокс
Алиев – Вакулюк: онлайн-трансляция шоу
Алиев – Вакулюк: онлайн-трансляция шоу "Битва" и боя футболиста против актераБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять