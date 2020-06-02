Чемпион мира по боксу покатался на самокате по Лондону с подозрением на травму

Пока большинство событий в мире спорта отложено на неопределенное время, атлеты находят себя новые развлечения. Так последний обидчик украинского боксера Владимира Кличко, чемпион мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа, решил освоить электрический самокат. К слову, опубликовали рейтинг лучших боксеров в истории: ни Кличко, ни Джошуа не попали даже в топ-10.

Британского чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBF журналисты издания The Sun поймали во время вечерней прогулки с друзьями в Лондоне. Джошуа катался на электросамокате с фиксатором на ноге. Можно было подумать, что у него травма, но в окружении Энтони это опровергли: парень просто перестраховался, чтобы не получить повреждения:

"Энтони почувствовал легкое покалывание в колене во время тренировки. Фиксатор – это мера предосторожности по совету физиотерапевта. Врачи дополнительно проведут диагностику, но никаких опасений относительно его здоровья нет".

Интересно, что сначала фотографы следили за боксером издали, но тот не смутился, позволил папарацци подойти поближе и даже стал им позировать.

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В мае Джошуа согласился биться с Пулевым при пустых трибунах. Однако дата встречи с претендентом от IBF пока что неизвестна.

Смотрите о реванше Энтони Джошуа и Энди Руиса-младшего в Саудовской Аравии в декабре

Видео: Reuters

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