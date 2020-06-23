Українська
$ 26,67
29,9
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Британский промоутер наметил дату для чемпионского боя Александр Усика с Энтони Джошуа

23 июня, 11:13

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Эдди Хирн считает, что в случае успеха в поединка в 2020 году, соперники встретятся весной

Пока мир профессионального бокса не вернулся к боям, промоутеры продолжают заниматься ведением переговоров. В супертяжелом дивизионе сразу несколько бойцов претендуют на чемпионские бои. Тем временем в Англии заговорили о завершении карьеры Усика.

Реклама

Знаменитый британский промоутер Эдди Хирн самым заслуженным кандидатом на чемпионский поединок считает своего подопечного Диллиана Уайта. Тот является претендентом по линии WBC, где пояс чемпиона принадлежит еще одному представителю Великобритании – Тайсону Фьюри. Зато три других авторитетных титула – IBF, WBO, WBA – носит Энтони Джошуа. Для него Хирн наметил такой путь:

"Как чемпион, Энтони имеет обязательства. С Кубратом Пулевым Джошуа будет биться в следующем бою, а далее – с Александром Усиком. Да, у нас есть проблема с Усиком. Он должен получить свой шанс в супертяжелом весе биться за титул. Возможно, Энтони Джошуа встретится с ним следующей весной".

Подразумевается, что Усик и Джошуа должны добыть победы в ближайших боях – с Чисорой и Пулевым соответственно. Тем временем названа новая дата боя Устиа против Чисоры. По одной информации, "файт" может пройти уже в конце лета, по другой – в середине осени.

Смотрите ролик о том, как Александру недавно подарили щенка немецкой овчарки

Усику подарили щенка по прозвищу Рэй Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бой бокс Александр Усик чемпион мира Энтони Джошуа

Источник: boxingnews24.com

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Боксеру Усику сделали лохматый сюрприз – спортсмену новый друг пришелся по душе
Боксеру Усику сделали лохматый сюрприз – спортсмену новый друг пришелся по душеБокс
"Из-за коронавируса запланированный бой сдвинулся": когда вернется в ринг небитый украинский боксерБокс
Хладнокровный: Владимир Кличко в трусах и шапке показал фото, от которого мурашки по коже
Хладнокровный: Владимир Кличко в трусах и шапке показал фото, от которого мурашки по кожеБокс
Ломаченко круто опустили в новом рейтинге лучших боксеров мира
Ломаченко круто опустили в новом рейтинге лучших боксеров мираБокс
Помолодел вдвое: боксер Александр Усик кардинально изменил свой имидж и наконец-то подстригся
Помолодел вдвое: боксер Александр Усик кардинально изменил свой имидж и наконец-то подстригсяБокс
А вы и не знали! Скромный чемпион побил рекорд
А вы и не знали! Скромный чемпион побил рекорд "золотого" Флойда Мейвезера и ушел непобежденнымБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять