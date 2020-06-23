Британский промоутер наметил дату для чемпионского боя Александр Усика с Энтони Джошуа

Эдди Хирн считает, что в случае успеха в поединка в 2020 году, соперники встретятся весной

Пока мир профессионального бокса не вернулся к боям, промоутеры продолжают заниматься ведением переговоров. В супертяжелом дивизионе сразу несколько бойцов претендуют на чемпионские бои. Тем временем в Англии заговорили о завершении карьеры Усика.

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Знаменитый британский промоутер Эдди Хирн самым заслуженным кандидатом на чемпионский поединок считает своего подопечного Диллиана Уайта. Тот является претендентом по линии WBC, где пояс чемпиона принадлежит еще одному представителю Великобритании – Тайсону Фьюри. Зато три других авторитетных титула – IBF, WBO, WBA – носит Энтони Джошуа. Для него Хирн наметил такой путь:

"Как чемпион, Энтони имеет обязательства. С Кубратом Пулевым Джошуа будет биться в следующем бою, а далее – с Александром Усиком. Да, у нас есть проблема с Усиком. Он должен получить свой шанс в супертяжелом весе биться за титул. Возможно, Энтони Джошуа встретится с ним следующей весной".

Подразумевается, что Усик и Джошуа должны добыть победы в ближайших боях – с Чисорой и Пулевым соответственно. Тем временем названа новая дата боя Устиа против Чисоры. По одной информации, "файт" может пройти уже в конце лета, по другой – в середине осени.

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