Британский промоутер придумал, как зарабатывать на боксерских боях во время коронавируса

В то время, как в Европе жизнь постепенно замирает и переходит в интернет, большинство спортсменов остаются без работы. И вот знаменитый британский промоутер Эдди Хирн, который, к примеру, ведет дела чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа, придумал способ, как можно оживить спорт. И при этом еще что-то заработать. К слову, на днях Хирн заявил, что надеется провести бой Джошуа с Пулевым в Лондоне 20 июня, хотя сами боксеры в это не верят.

Как рассказал журналист Sports Illustrated Крис Манникс, Хирн хочет организовывать и показывать боксерские поединки в интернете в прямом эфире. Конечно же, именитые спортсмены на такое не согласятся, а вот молодые, которым нужно о себе заявлять, возможно, и клюнут. Причем промоутер готов проводить встречи проспектов едва ли не ежедневно. Также считается, что это позволит боксерам не простаивать и зарабатывать хоть какие-то деньги. А также даст им шанс привлечь к себе внимание.

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В ближайшее время Хирн намерен получить разрешение на подобные мероприятия у Британского боксерского совета. Ожидается, что его вердикт станет известен уже в начале апреля.

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Видео: Reuters

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