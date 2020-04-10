Британский спортивный телеканал создал фильм о бое украинского боксера

Пока мир спорта застыл в ожидании, болельщикам приходится довольствоваться просмотром прошедших событий. Или же фильмов на спортивную тематику. Хорошо известный на весь мир британский телегигант Sky Sports сделал документальный фильм о боксе. Посвящен он поединку за звание абсолютного чемпиона мира в крузервейте (до 91 кг) между украинцем Александром Усиком и британцем Тони Белью. К слову, вчера Усик поблагодарил врачей за борьбу с коронавирусом.

Встреча прошла 10 ноября 2018 года в Манчестере и стала последней для крымчанина в тяжелом весе. Вскоре он объявил о переходе в супертяжи. Тогда же на судейских записках лидировал Белью, но Усик сумел закончить бой досрочно в свою пользу в восьмом раунде. Фильм о том, что было на ринге и за кулисами. Смотрите его анонс.

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В супертяжелом дивизионе Александру удалось провести пока что лишь один поединок. В октябре прошлого года в Чикаго он также досрочно взял верх над американцем Чаззом Уизерспуном.

Смотрите, как Усик тренирует реакцию и ловит монеты

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Александр Усик тренирует реакцию и ловит монеты Видео: Instagram

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