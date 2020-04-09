"Они нас спасают с поцарапанными от масок лицами", – боксер Усик поблагодарил врачей

Боксер-профессионал Александр Усик решил высказаться в отношении тех, кто работает во время пандемии коронавируса. Напомним, ранее олимпийский чемпион скептически относился к новой инфекции. В середине марта Усик рассказал, что он болен хэппивирусом. Однако позже крымчанин несколько поменял свое мнение.

Сегодня во время трансляции в соцсетях он поблагодарил врачей:

"Люди, которые обделены вниманием, – это врачи, которые сейчас работают без ограничений во времени. Они помогают нам, они спасают нас вопреки всему. С поцарапанными лицами от масок. Угроза, которая стоит перед ними, гораздо больше, чем перед теми, кто сидит дома на карантине. Врач этого не может сделать, потому что врач помогает, спасает и лечит. Низкий поклон вам и благодарность. Всем тем людям: врачам, учителям – всем тем, кто сейчас работает в тех страшных условиях, что у нас происходят, – низкий поклон. Мы вас поддерживаем. Я очень вам благодарен за то, что вы делаете". В тренде От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба

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