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Летающий Лом: украинский боксер придумал новый трюк с отжиманиями на кольцах

10 апреля, 19:44

Вадим Авдасев

Василий Ломаченко не дает своему телу отдыхать даже во время карантина

Украинский боксер-профессионал Василий Ломаченко придумывает себе новые упражнения. "Карантин – карантином, а тренировки – по расписанию. Каждый день становись лучшей версией себя", – пишет спортсмен в соцсетях. Пока его бой с Теофимо Лопесом находится под большим вопросом из-за пандемии коронавируса, Вася тренируется в родном Белгороде-Днестровском. Недавно мы писали, что соперник Ломаченко боится не дожить до боя с украинцем из-за коронавируса.

Сначала 32-летний чемпион мира придумал отжиматься от пола на одной руке, держа в ней кольцо.

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А сегодня Ломаченко придумал еще один трюк. После отжимания с резиновыми кольцами в руках, Василий умудрился оттолкнуться от пола и подпрыгнуть, а затем приземлиться в такой же позе: на кольца и ступни.

INSTAGRAM

"Я в шоке, он не человек", – комментируют посетители Instagram самого популярного нашего спортсмена в сети.

Читайте сегодняшний обзор соцсетей спортсменов: прогулки во время карантина и тоска по морю.

Смотрите, как Ломаченко на машине занимается дрифтом

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Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/

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