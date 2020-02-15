Брутальный нокаут в дивизионе Ломаченко: чемпион уложил соперника в первом раунде

Райан Гарсия и Франсиско Фонсека / Фото: Twitter

Чемпион мира по версии WBC Silver в легком весе американский боксер Райан Гарсиа одержал победу над соперником из Никарагуа Франсиско Фонсекой брутальным нокаутом уже в первом раунде. Он поймал оппонента на контратаке и левым хуком отправил его на канвас.

Фонсека оказался на настиле ринга и первые секунды даже не моргал, но затем пришел в себя, правда, даже не пытался подняться на ноги.

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Не знающий поражений Райан Гарсия одержал 20-ю победу на профессиональном ринге, при этом 17 из них – досрочное. 21-летний боксер в рейтинге boxrec.com занимает 12-е место в мире среди представителей легкого веса. Лидирует в дивизионе украинец Василий Ломаченко.

Кстати, на днях промоутер Ломаченко назвал рабочую дату боя Васи с Лопесом. Боб Арум хочет организовать бой на легендарной нью-йоркской арене "Мэдисон-сквер-гарден".

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Как уже сообщалось, Ломаченко готов сразиться с Лопесом в необычном месте. По словам менеджера украинца Эгиса Климаса, Василий согласен драться со своим будущим соперником где угодно, даже в его спальне.

Смотрите также, как Ломаченко дрифтует в свободное время:

Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/

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