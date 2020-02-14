Промоутер Ломаченко назвал рабочую дату боя с Лопесом

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум намерен завершить сделку по бою между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом до конца этого года. Промоутер украинского боксера отметил, что хочет организовать этот поединок 30-го мая на легендарной нью-йоркской арене "Мэдисон-сквер-гарден".

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"Мы почти обо всем договорились, наша рабочая дата 30-е мая. И этот бой принадлежит "Гарден". Это поединок, который должен пройти в Нью-Йорке. Моя цель: закончить переговоры до 22-го февраля, чтобы в присутствии этой огромной аудитории объявить об организации боя в телеэфире", – заявил Арум.

Как уже сообщалось, Ломаченко готов сразиться с Лопесом в необычном месте. По словам менеджера украинца Эгиса Климаса, Василий согласен драться со своим будущим соперником где угодно, даже в его спальне.

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Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/

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Василий Ломаченко – урок английского Видео: Instagram

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