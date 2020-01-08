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"Буду бить лысую голову": насильник Емельяненко заявил о грядущем бое

8 января, 15:10

Российский боксер готовится к поединку 3 апреля

Александр Емельяненко

Александр Емельяненко / Фото: Спорт-Экспресс

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко впервые в 2020 году опубликовал пост в Instagram. Спортсмен напомнил, что 3 апреля в Москве состоится поединок в рамках турнира промоушена Absolute Championship Akhmat, в котором помимо него примет участие боец MMA Магомед Исмаилов.

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"Буду бить лысую голову 3 апреля!" — подписал Емельяненко фотографию с афишей поединка

На счету 38-летнего Емельяненко 36 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед и потерпел семь поражений, а еще один поединок завершился вничью. У 33-летнего Исмаилова 15 побед, 2 поражения и 1 ничья в 18 боях в MMA.

Как мы писали ранее, Емельяненко будет сниматься в кино, а фаны ищут ему жанр – звучит и порно. А некоторые подписчики Александра, увидев его сообщение о съемках в картине, предположили, что он снова пьет: "Опять бухой, что ли? Весь помятый, опухший".

Несколько лет назад Емельяненко был осужден на 4,5 года за изнасилование своей домработницы и был отправлен в колонию, однако весь срок не отсидел, освободившись по УДО. Часто попадал в пьяные скандалы.

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бокс MMA UFC Александр Емельяненко

Источник: Сегодня|Спорт

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