"Опять бухой, что ли?": Емельяненко будет сниматься в кино, а фаны ищут ему жанр – звучало и порно

Емельяненко vs Кокляев / Фото: Championat.ru

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что начинает сниматься в кинокартине. Ранее мы сообщали, что насильник Емельяненко вырубил качка Кокляева за 167 секунд.

Деталей по будущей роли спортсмен не раскрыл, однако сказал, что режиссером ленты будет Валерия Гай Германика. Фото с ней Емельяненко опубликовал в "Инстаграме". "Буду сниматься в кино! Режиссер Валерия Гай Германика!" — подписал фотографию боец.

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На такое сообщение Емельяненко его подписчики отреагировали по-разному, одни радовались за бойцами, другие начали угадывать, что за фильм. Причем проскакивали варианты от порно до "Рокки Бальбоа", а некоторые предположили, что Александр снова пьет: "Опять бухой, что ли? Весь помятый, опухший".

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Отметим, что Александру Емельяненко 38 лет. За карьеру в смешанных единоборствах одержал 28 побед (20 нокаутом), потерпел 7 поражений. Несколько лет назад был осужден на 4,5 года за изнасилование своей домработницы и был отправлен в колонию, однако весь срок не отсидел, освободившись по УДО. Часто попадал в пьяные скандалы.

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