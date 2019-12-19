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"Опять бухой, что ли?": Емельяненко будет сниматься в кино, а фаны ищут ему жанр – звучало и порно

19 декабря, 14:11

Режиссер фильма, куда пригласили россиянина, - Валерия Гай Германика

Емельяненко vs Кокляев

Емельяненко vs Кокляев / Фото: Championat.ru

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что начинает сниматься в кинокартине. Ранее мы сообщали, что насильник Емельяненко вырубил качка Кокляева за 167 секунд.

Деталей по будущей роли спортсмен не раскрыл, однако сказал, что режиссером ленты будет Валерия Гай Германика. Фото с ней Емельяненко опубликовал в "Инстаграме". "Буду сниматься в кино! Режиссер Валерия Гай Германика!" — подписал фотографию боец.

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На такое сообщение Емельяненко его подписчики отреагировали по-разному, одни радовались за бойцами, другие начали угадывать, что за фильм. Причем проскакивали варианты от порно до "Рокки Бальбоа", а некоторые предположили, что Александр снова пьет: "Опять бухой, что ли? Весь помятый, опухший".

Читайте также: Российский боец Емельяненко в пьяном виде фотографировался с фанатами на улице

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Отметим, что Александру Емельяненко 38 лет. За карьеру в смешанных единоборствах одержал 28 побед (20 нокаутом), потерпел 7 поражений. Несколько лет назад был осужден на 4,5 года за изнасилование своей домработницы и был отправлен в колонию, однако весь срок не отсидел, освободившись по УДО. Часто попадал в пьяные скандалы.

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фильм смешанные единоборства Александр Емельяненко

Источник: Сегодня|Спорт

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