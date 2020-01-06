Будущий соперник Василия Ломаченко пообещал вынести его с ринга

Теофимо Лопес / Фото: Reuters

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Молодой и наглый американский боксер-профессионал Теофимо Лопес вновь решил заняться извержением угроз украинцу Василию Ломаченко. Напомним, Лопес владеет титулом чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии IBF, тогда как уроженец Белгорода-Днестровского – поясами трех других основных организаций: WBC, WBA, WBO. Бой Лома с Лопесом ожидают в апреле, хотя контракт стороны еще не подписали. К слову, рекорд Ломаченко собирается побить девушка.

Теперь 22-летний уроженец Бруклина заявил, что победит 31-летнего украинца досрочно.

"Что я делаю лучше? Я – более зрелищный боец, но это не все. Еще я знаю, что на ринге могу изучить Ломаченко так же, как и он меня. Но я не позволю решать судьбу боя судьям. Я выгляжу не лучшим образом, когда так делаю. Я снесу своего соперника в ринге!"

Местом проведения объединительного поединка, скорее всего, будут США. Лопес в профессиональной карьере выиграл все 15 боев, а его оппонент – 14 при одном сомнительном поражении.

Вспомним, что недавно Ломаченко сделал заявление о своем будущем в боксе.

Смотрите, как Василий получил уже третий пояс в легком весе

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