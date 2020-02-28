Будущий соперник Ломаченко рассказал, как три года клянчил бой с украинцем

Американский боксер-легковес Теофимо Лопес в ближайшее время должен сойтись в объединительном поединке с украинцем Василием Ломаченко. Однако пока что промоутеры не могу договориться о дате и месте вечера бокса. К слову, читайте о том, как Беринчик вызвал на бой Ломаченко.

22-летний уроженец Бруклина тем временем рассказал, как годами ожидал встречи с Ломом:

"Каждый бой – это самый большой поединок в моей жизни. Ричард Комми был большим боем. Сейчас мы поднялись еще выше, будет еще один крупный поединок, и я готов ко всему. Я ненавижу, что мне годами приходилось просить бой с Ломаченко. Я даже говорил отцу: "Мы больше не будем просить поединок с Василием, это просто случится само по себе". И теперь это реальность, но это заняло три года. А он хотел, чтобы это было дольше. Я не думаю, что Ломаченко ожидал от меня то, что я сделал. Люди недооценивают меня. Не знаю, может, я так выгляжу, что они думают, что я не могу это сделать. Но потом я показываю себя: мои навыки говорят за меня".

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Лопес владеет поясом IBF, а украинец – тремя другими по основным версиям: WBC, WBO, WBA.

Смотрите, как Василий получил награду боксеру года от WBO

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Василий Ломаченко получает награду от WBO Видео: Instagram

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