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Самый драматичный: бой с участием Ломаченко получил необычную награду

21 февраля, 19:12

Битва украинца и британца была отмечена Всемирной боксерской организацией

Всемирная боксерская организация признала бой между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом самым драматичным в 2019 году. Бой, на кону которого стояли пояса Васи WBA, WBO и вакантный титул WBC в легком весе, состоялся в сентябре прошлого года и завершился победой украинца единогласным решением судей.

"Поединок между Ломаченко и Кэмпбеллом начался с осторожности и осмотрительности с обеих сторон. Кэмпбелл пытался навязать темп, добавляя некоторые жесткие и твердые удары. Но Ломаченко не позволил ему доминировать. Когда Ломаченко наносил точные удары по телу и голове соперника, то Кэмпбелл пытался защитить себя, иногда с успехом, а иногда – не так успешно.

Во второй половине боя Ломаченко был близок к тому, чтобы нокаутировать Кэмпбелла, который сумел защитить себя благодаря навыкам и сопротивлению. В одиннадцатом раунде Кэмпбелл прогнулся, когда Ломанченко застал его массивными ударами по телу", – написано под фото WBO в Instagram.

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Напомним, что на днях Ломаченко и Лопес официально подтвердили дату и место мегапоединка. Украинский и американский боксеры сразятся в Нью-Йорке.

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бокс Василий Ломаченко WBO Люк Кэмпбелл

Источник: Сегодня|Спорт

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