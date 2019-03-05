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Бухгалтерия бокса: каждый удар Владимира Кличко стоил 125 тысяч евро

Сегодня, 20:59

Обнародованы суммы, которые украинец получал за каждое попадание в своих соперников. Джошуа бил "дешевле"

Кличко против Джошуа
Кличко против Джошуа. Фото: Getty Images
Бухгалтерия бокса: каждый удар Владимира Кличко стоил 125 тысяч евро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ec5/83d/5c7ec583d6bc2.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ec5/83d/5c7ec583d6bc2.png Бокс Обнародованы суммы, которые украинец получал за каждое попадание в своих соперников. Джошуа бил "дешевле"

В Великобритании обнародовали занимательные подсчеты – аналитики выяснили, сколько зарабатывают боксеры, если поделить их гонорары на точные удары.

Оказалось, что каждое попадание Владимира Кличко в Энтони Джошуа в прощальном поединка украинца на профи-ринге в 2017 году стоило Владимиру почти 125 тысяч евро. Тогда как цена точного удара Джошуа составила "всего лишь" около 109 тыс евро. Что, впрочем, не помешало Энтони оставить тот поединок за собой и отправить Кличко на пенсию.

Между тем в поединке с другим британцем Дэвидом Хэем, который прошел в 2011 году и завершился победой Владимира Кличко, украинский супертяж каждым попаданием в соперника выбивал для себя 83 тысячи евро. Цена удара Хэя в том бою, кстати, была повыше – 162 тысячи евро.

Денежная тема по пятам преследует Владимира Кличко. Как сообщалось, уроженец Одессы предлагает Кличко более миллиарда гривен за возвращение в ринг. Чтобы заработать эти деньги, Владимир должен провести три поединка. Первый бой планируется организовать в Германии против соперника, который входит в топ-10 мирового рейтинга. Второй и третий – в Лондоне на стадионе "Уэмбли" с британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Также сообщалось, что Кличко ждет заочный "бой" с Мейвезером за звание лучшего боксера десятилетия.

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Тег Владимир Кличко

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